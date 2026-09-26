Cielo poco nuboso con nubes altas marcará el día en toda la provincia de Barcelona, donde las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios y las máximas experimentarán un ligero descenso. El viento será flojo, variando de dirección y tenderá a soplar del sureste por la tarde. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 26 de septiembre

Barcelona: cielos despejados y ambiente cálido

El cielo se despereza lentamente en Barcelona, donde este día promete ser un bello espectáculo de luces y temperaturas agradables. Las terrazas invitan a disfrutar de la mañana con el termómetro marcando 21 grados y una ligera brisa del este que acaricia la piel con su suavidad. Con la humedad en un 55%, el ambiente se siente cómodo, además, las posibilidades de lluvia son prácticamente nulas, lo que sugiere que el sol brillará sin interrupciones hasta que se oculte tras el horizonte a las 19:41.

Ya por la tarde, se espera que el termómetro suba, alcanzando una temperatura máxima de 28 grados y una sensación térmica que podría elevarse hasta los 29. Aunque el viento soplará con cierta suavidad, a 10 km/h, lo hará sin ser un inconveniente, permitiendo disfrutar del tiempo sin incomodidades. La jornada se verá engalanada con cielos despejados y temperaturas agradables, lo que convierte al día en una invitación a salir y deleitarse con lo que Barcelona tiene para ofrecer.

L’ Hospitalet de Llobregat: nubes grises y posibles lluvias

Un aire fresco inunda las calles de L’ Hospitalet de Llobregat, mientras las nubes grises se agrupan en el horizonte, anunciando un día de cambios. Al amanecer, los termómetros marcan 19 grados, con un viento moderado que acaricia los rostros de los viandantes. A medida que avanza la jornada, se prevén temperaturas que alcanzarán los 29 grados, pero las lluvias intermitentes podrían sorprender a más de uno.

La mañana parece prometer un cielo encapotado, pero será por la tarde cuando el tiempo se mostrará más inquieto. Se esperan rachas de viento de hasta 35 km/h y una sensación térmica que podría descender a los 18 grados, acompañada de una humedad del 85% que resultará agobiante. Un consejo: mejor llevar paraguas, ya que las lluvias pueden hacer acto de presencia sin aviso previo.

Amanecer despejado y aire fresco en Badalona

La jornada en Badalona se presenta con un amanecer despejado que invita a disfrutar de las primeras horas del día. A medida que el sol asoma, la temperatura comienza en unos agradables 19 grados y la sensación térmica alcanzará un máximo de 29°C. Con apenas un 0% de probabilidad de lluvia, no hay motivo para preocuparse. Sin embargo, el viento soplará con cierta fuerza, especialmente durante la tarde, con rachas que podrían llegar hasta los 5 km/h, lo que aportará frescura al ambiente.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá en su mayoría despejado y las temperaturas alcanzarán hasta los 28°C, creando un ambiente ideal para disfrutar de actividades al aire libre. La humedad, que rondará un 90%, hará que el ambiente se sienta algo pesado, pero no será un impedimento para disfrutar de este día soleado, con 11 horas de luz hasta que el sol se esconda a las 19:41. ¡Sin duda, un día para disfrutar en Badalona!

Día estable con calma y nubes en Sabadell

Las condiciones serán agradables, con un tiempo estable a lo largo de la mañana y la tarde, aunque se espera que algunas nubes decoren el cielo de forma ligera. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 29 grados y el viento soplará de manera suave, lo que contribuirá a una sensación templada en general.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo al aire libre o simplemente relajarse en cualquier rincón. Con la calma que se respira, es perfecto para realizar actividades diarias y aprovechar el ambiente tranquilo que nos ofrece.