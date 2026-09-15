Feijóo promete una ayuda fiscal de hasta 26.000 € para jóvenes en la compra de una vivienda de 250.000

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha prometido este martes una ayuda fiscal de hasta 26.000 euros para los jóvenes en el acceso a la vivienda, de modo que «necesitarán 50.000 menos para la firma en una casa de 250.000», ha señalado al referirse a un ejemplo tipo.

Así lo indicado en una visita a una promoción de viviendas públicas en régimen de alquiler en El Cañaveral (Madrid), donde ha estado acompañado por el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida. Aquí se ha proyectado la construcción de 1.200 hogares para ser habitados por 4.000 personas en los próximos meses.

En este contexto, Feijóo ha criticado la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez en materia de vivienda, que se resume, según ha dicho, en «cientos de miles de viviendas anunciadas y una regulación que impide o dificulta que se construyan», además de un teléfono y una aplicación con 800 pisos, que son el 0,1% de los que España necesita y ninguno ofertado en Madrid o Barcelona, ha señalado en alusión a Casa47, el nuevo portal inmobiliario del Ministerio de Vivienda.

«Han cronificado la escasez de la vivienda: en España faltan 750.000 viviendas. Han hecho desaparecer del mercado del alquiler 1 de cada 3 viviendas desde 2019. Han hundido la oferta. Y han disparado los precios», ha sentenciado sobre los socialcomunistas.

Frente a ello, el jefe de la oposición ha defendido que su modelo pasa por construir un millón de viviendas en la próxima legislatura —faltan 750.000 casas en España-, ofrecer seguridad jurídica, agilizar los trámites administrativos favoreciendo el silencio positivo, y la puesta en marcha de medidas fiscales para los jóvenes, «los más perjudicados», mediante una «hucha hogar», además de facilitar avales públicos hasta el 95% y reducciones de impuestos de hasta el 60%, ha precisado.

Asimismo, Feijóo se ha comprometido a dar respuesta al problema de la vivienda, que es «uno de los síntomas del fallo sistémico y el abandono al que ha llevado a España este Gobierno», ha señalado. «Quiero que España construya vivienda, no relato. Queremos acreditar que trabajar merezca la pena. Este es el cambio que ofrecemos», ha subrayado, al tiempo que ha lamentado que «no se ha combatido la okupación, sino que se ha combatido la oferta», ha remachado.

Un «imposible»

«Cuando un país convierte el acceso a la vivienda en un imposible, no está fallando el mercado, sino la política. Se le está robando el futuro a la gente, no es decente», ha denunciado.

Además, Feijóo ha criticado que «España es el país europeo donde comprar una vivienda exige más esfuerzo». «Las familias dedican cada vez más recursos al pago de la hipoteca o al alquiler, mientras los salarios netos han disminuido un 2%», ha declarado ante los medios de comunicación.

Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha destacado que esta promoción de vivienda pública en régimen de alquiler va destinada a familias jóvenes, añadiendo que «no va a suponer más de un 30% de sus ingresos».

Ceuta y Ucrania

En el turno de preguntas y al ser preguntado por su ofensiva europea en relación a la crisis de Ceuta, Feijóo ha comparado, en términos de afectación a la integridad territorial y la respuesta comunitaria, la crisis de la invasión de la ciudad autónoma desde Marruecos con el ataque de Rusia a Ucrania.

El líder del PP ha pedido a la UE que «defienda su frontera sur» porque «es tan importante como la frontera este», recordando que «todos los países de la Unión Europea» están con Ucrania «a pesar de que no forma parte de la Unión Europea».

«Ahora bien, cuando hay un territorio que forma parte de la Unión Europea, y que es, por tanto, territorio europeo, tenemos que decirle a nuestros colegas, con independencia de su planteamiento ideológico, que hay que defender la integridad territorial de Europa», ha enfatizado.