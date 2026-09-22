La AEMET confirma el «ascenso» de las temperaturas en la Comunidad Valenciana hasta los 34 grados

La AEMET ha confirmado otro ascenso de las temperaturas en la Comunidad Valenciana para este martes 22 de septiembre. La Agencia Estatal de Meteorología predice que los termómetros subirán hasta los 34 grados en la provincia de Valencia, mientras que en Alicante y Castellón también se pasará de los 30 ºC en otro día de verano en el Mediterráneo. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo en la Comunidad Valenciana para este martes 22 de septiembre.

La Comunidad Valenciana apura sus últimos días de verano con temperaturas propias del mes de agosto. Después de una semana pasada por agua con dana incluida en Valencia y sus alrededores, en estos últimos días el calor ha vuelto a apretar en el Mediterráneo y para este martes 22 de septiembre la AEMET ha confirmado temperaturas que se irán hasta los 34 grados en la provincia de Valencia, concretamente en la localidad de Onteniente.

«Cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas en ascenso o sin cambios. Viento flojo de dirección variable, tendiendo al mediodía a componentes sur y este, con intervalos de moderado por la tarde», dice la AEMET sobre el tiempo en una provincia de Valencia donde se llegará a los 30 grados en la capital, donde se registrarán mínimas de 17 durante la noche. En Requena, en el interior, las máximas serán de 32 grados con mínimas de 15.

En la provincia de Alicante se llegará hasta los 32 grados en Elche, Orihuela y Denia, mientras que en la capital de la Costa Blanca la máxima será de 31 durante las horas más calientes de la tarde y las mínimas caerán hasta los 20 durante la noche. En Alcoy los termómetros caerán hasta los 15 grados durante la madrugada. La mínima de toda la Comunidad Valenciana se registrará en la provincia de Castellón, donde caerán hasta los 14 ºC en el interior, en Morella. En Castellón capital se llegará hasta los 31 grados con mínimas de 18 durante la noche.

Temperaturas en ascenso en la Comunidad Valenciana

Esta es la predicción del tiempo de la AEMET en la Comunidad Valenciana para este martes 22 de septiembre:

Cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas en ascenso o sin cambios. Viento flojo de dirección variable, tendiendo al mediodía a componentes sur y este, con intervalos de moderado por la tarde.