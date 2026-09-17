AEMET avisa: alerta amarilla por lluvias y descenso «notable» de las temperaturas en la Comunidad Valenciana

La AEMET ha decretado la alerta amarilla en la Comunidad Valenciana por lluvias para este jueves 17 de septiembre. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado un aviso por la presencia de tormentas e incluso de granizo en la mayoría del territorio en el Mediterráneo. Sólo el interior norte de la provincia de Valencia y el interior de Castellón no están en alerta por las precipitaciones que se producirán durante esta jornada. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la alerta amarilla por lluvias en la Comunidad Valenciana.

Después de un miércoles pasado por agua en la Comunidad Valenciana, las lluvias y tormentas serán protagonistas durante este jueves 17 de septiembre en la Comunidad Valenciana. La Agencia Estatal de Meteorología ha decretado la alerta amarilla por precipitaciones en la provincia de Alicante y los litorales de Valencia y Castellón. La AEMET informa de una precipitación acumulada en una hora de 30 mm hasta las 19:59 horas y «no se descarta que vayan acompañadas de granizo menor de 2 cm».

Además de las lluvias que podrían ser «localmente fuertes» en la mitad sur durante la primera mitad del día, la AEMET también ha avisado de un descenso notable de las temperaturas máximas en Valencia. La máxima en la capital de la Comunidad Valenciana será de 24 grados y bajarán a 17 ºC durante la noche. En el interior, los termómetros bajarán hasta los 12 grados.

En Alicante, la máxima será de 28 grados en la capital de la Costa Blanca y la mínima bajará a 18 ºC durante la noche. La mínima de la zona será en Alcoy, donde las mínimas bajarán a 15 ºC. En la provincia de Castellón, estas llegarán hasta los 10 ºC en el interior, en Morella.

Alerta por lluvias en la Comunidad Valenciana

«Chubascos y tormentas que podrían ser localmente fuertes en la mitad sur la primera mitad del día. Descenso notable de las temperaturas máximas en Valencia», avisa la AEMET sobre los fenómenos previstos en la Comunidad Valenciana.

La predicción del tiempo en la Comunidad Valenciana para este jueves 17 de septiembre es la siguiente:

Cielo nuboso con chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta, que serán más probables la primera mitad del día y en la mitad sur, donde podrían ser localmente fuertes. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en descenso generalizado, que será notable en Valencia. Viento del nordeste en el litoral de Alicante y flojo variable en el resto, con predominio de la componente este la primera mitad del día y, en el litoral central, intervalos de nordeste moderado.