Los veterinarios expertos alertan por esta raza de perros cada vez más famosa en España: «No es un perro, es una máquina»

Determinar cuántas razas de perros existen exactamente en el mundo no es tarea sencilla, ya que la cifra puede variar en función de los criterios utilizados por cada organización. Una de las referencias más aceptadas es la Federación Cinológica Internacional (FCI), que reconoce oficialmente un total de 343 razas caninas.

Las razas de perros reconocidas por la FCI se distribuyen en diez grandes grupos según sus características y funciones. El grupo uno reúne a los perros de pastor y boyeros; el grupo dos, a pinscher, schnauzer, molosoides y perros de montaña; el grupo tres corresponde a los terrier y el grupo cuatro, a los teckel. El grupo cinco incluye perros tipo Spitz y primitivos, mientras que el grupo seis reúne sabuesos y perros de rastreo. En el grupo siete están los perros de muestra y en el grupo ocho, cobradores, levantadores de caza y perros de agua. El grupo nueve engloba a los perros de compañía y el grupo diez, a los lebreles, entre ellos los galgos.

Los veterinarios advierten sobre el pastor belga Malinois

Amir Anwary, veterinario sudafricano, señala que esta raza pueda ser demasiado exigente para algunos hogares debido a su nivel de energía: «esto no es un perro, es una máquina», resume. Para mantenerse equilibrado tanto a nivel físico como mental, necesita hacer mucho ejercicio, lo que requiere una gran cantidad de tiempo. Asimismo, el entrenamiento, los juegos de búsqueda y las actividades que impliquen la resolución de problemas ayudan a canalizar su energía.

¿Qué ocurre cuando un pastor belga Malinois no recibe la estimulación que necesita? Anwary es muy claro al respecto: «se vuelve destructivo». Ahora bien, esto no quiere decir que todos los ejemplares vayan a mostrar conductas agresivas. El carácter de cada perro también depende de factores como la genética, la crianza, la socialización, la educación, el entorno y las experiencias que haya vivido.

Historia

El Malinois es una de las cuatro variedades del pastor belga, consideradas una misma raza y diferenciadas principalmente por su tipo de pelaje: Malinois de pelo corto, Groenendael de pelo largo y negro, Tervuren y Laekenois. La variedad Malinois fue seleccionada especialmente por sus aptitudes para la vigilancia, la defensa y distintas disciplinas deportivas. Su nombre procede de Malinas, una ciudad del noroeste de Bélgica donde esta variedad de pelo corto se consolidó a finales del siglo XIX.

Características

El pastor belga Malinois es un perro fuerte, acostumbrado a la vida al aire libre. Se trata de una raza enérgica, ágil y muy activa. Los machos suelen medir entre 60 y 66 centímetros de altura y pesar entre 25 y 34 kilos, mientras que las hembras alcanzan entre 55 y 60 centímetros y pesan aproximadamente entre 18 y 27 kilos. Su pelo es corto, liso y resistente, acompañado de una densa capa interna que le proporciona protección frente a la intemperie.

El color del manto puede ir desde un leonado intenso hasta tonos caoba, con las puntas negras que crean un característico efecto sombreado. La máscara facial y las orejas son negras. Al contar con una doble capa de pelo, el Malinois experimenta dos periodos de muda al año.

Personalidad

El belga malinois destaca no sólo en el pastoreo, sino también en tareas de protección y seguridad, detección de drogas, explosivos o gases, búsqueda y rescate, rastreo, obediencia, tiro de trineo y agility. Además, puede desempeñar funciones como perro de terapia y asistencia para personas con discapacidad, enfermos o mayores. Se trata de una raza muy exigente y, si no recibe una adecuada educación y socialización, puede presentar conductas agresivas.

Cuidados

La alimentación del pastor belga Malinois debe cubrir adecuadamente sus necesidades energéticas y nutricionales. Las proteínas de buena calidad son fundamentales para mantener y reparar la masa muscular; en un adulto que realiza ejercicio regular, es recomendable elegir un pienso con alrededor de 25-30 % de proteína. Por su parte, las grasas también son fuente importante de energía concentrada.

Esta raza tiene un pelaje corto y fácil de mantener, por lo que un cepillado una vez por semana suele ser suficiente. En los periodos de muda conviene aumentar la frecuencia a dos o tres veces por semana. Sus cuidados también incluyen revisar periódicamente los ojos y las orejas y mantener una buena higiene dental mediante el cepillado con productos específicos para perros.

Ejercicio

Es un perro muy activo que necesita ejercicio diario tanto para mantenerse en buena forma física y tener la mente estimulada. Entre las actividades más recomendables se encuentran los paseos de al menos una hora al día, preferiblemente en espacios amplios donde pueda correr y explorar; las sesiones de juego orientadas a desarrollar su agilidad y coordinación, como lanzar la pelota o utilizar juguetes interactivos; y el entrenamiento de obediencia junto con disciplinas deportivas como el agility.