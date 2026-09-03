El día exacto que vuelven los niños al cole en la Comunidad Valenciana: todos los puentes y festivos del curso 2026-2027

Los niños de la Comunidad Valenciana vuelven al cole este lunes 9 de septiembre, fecha en la que arrancará el curso escolar 2026-2027, que finalizará el próximo 18 de junio de 2027. La Generalitat Valenciana también confirmó el pasado mes de junio todas las fechas y festivos que están dentro del calendario escolar para este año en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las fechas de la vuelta al cole en la Comunidad Valenciana.

La Comunidad Valenciana se prepara para iniciar el curso escolar este lunes 9 de septiembre, que será la fecha de inicio de las clases en colegios, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional. El calendario escolar se cerrará en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón el próximo 18 de junio, según reza la resolución dictada en su día sobre la Generalitat Valenciana el pasado mes de junio.

Con la vuelta al cole también llega un gasto para las familias, que tendrán que equipar a los niños de cara al regreso a las aulas. Según un informe publicado recientemente por la plataforma Banqmi de iAhorro, la de 2026 será la vuelta más cara de la historia con un coste medio de 429 euros, superando los 500 euros si se incluye material extra como mochilas o productos de papelería. Como indicó el comparador de precios Idealo, la Comunidad Valenciana registrará el gasto medio más elevado con más de 487 euros de media por alumno, sólo contando libros y uniformes.

Las fechas de la vuelta al cole en la Comunidad Valenciana

Estas son las fechas del curso escolar 2026-2027 en la Comunidad Valenciana, conforme a la Resolución de 15 de junio de 2026, de la Dirección General de Centros Docentes, por la que se fija el calendario escolar del curso académico 2026-2027 en la Comunitat Valenciana y que fue firmada por Jorge Cabo Martínez, director general de Centros Docentes. Estas son las fechas:

En Educación Infantil y Educación Primaria se iniciarán el 9 de septiembre de 2026 y finalizarán el 18 de junio de 2027.

En Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato se iniciarán el 9 de septiembre de 2026 y finalizarán el 18 de junio de 2027.

En Formación Profesional, grado básico, grado medio y grado superior, se iniciarán el 9 de septiembre de 2026 y finalizarán el 18 de junio de 2027.

Festivos en el calendario escolar 2026-2027

Esta resolución de la Comunidad Valenciana también confirma todas las vacaciones y los festivos de los que disfrutarán los estudiantes en la Comunidad Valenciana y son los siguientes:

Vacaciones de Navidad: del 22 de diciembre de 2026 al 6 de enero de 2027, ambos inclusive.

Vacaciones de Pascua: del 25 de marzo al 5 de abril de 2027, ambos inclusive.

9 de octubre: Día de la Comunitat Valenciana

12 de octubre: Fiesta Nacional de España

8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción

19 de marzo: Día de San José

La Generalitat Valenciana también otorga a los ayuntamientos de la Comunidad Valenciana la posibilidad de elegir un máximo de tres días no lectivos de carácter local. «Los ayuntamientos, previo acuerdo del consejo escolar municipal, podrán proponer hasta un máximo de tres días no lectivos de carácter local a efectos escolares», confirman desde los Centros Docentes sobre los tres días no lectivos extra que se añaden al calendario escolar de los distintos municipios de la Comunidad Valenciana.