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El final del curso escolar transforma de forma repentina la rutina diaria de miles de niños. Desaparecen los madrugones, la jornada escolar, las actividades extraescolares y buena parte de las referencias que ordenaban la semana. Este cambio suele vivirse como una liberación, aunque, si los nuevos ritmos se instauran sin cierta planificación, puede alterar el sueño, incrementar el tiempo de pantallas y dificultar la gestión emocional.

Durante las vacaciones es habitual que se relajen los horarios de descanso y alimentación, aumente el sedentarismo y se intensifique el uso de dispositivos electrónicos. Por ello, es recomendable conservar referencias básicas a la hora de acostarse y en las comidas, además de planificar actividades en familia o con otros niños que favorezcan el movimiento y la interacción social.

«Las vacaciones escolares deben permitir descanso y flexibilidad, pero los niños siguen necesitando cierta estabilidad en su día a día. Cuando las horas de sueño, las comidas o el tiempo de pantallas cambian constantemente, al organismo le resulta más difícil mantener un ritmo equilibrado y diferenciar los momentos de actividad de los de descanso», explica Jorge Buenavida, psicólogo de Blua de Sanitas.

Uno de los ámbitos que más se resiente durante este periodo es el sueño. Según la Sociedad Española de Sueño, los niños en edad escolar necesitan dormir entre 9 y 12 horas diarias, mientras que los adolescentes requieren entre 8 y 10 horas para favorecer un adecuado desarrollo físico, cognitivo y emocional.

En verano, retrasar la hora de acostarse puntualmente no supone necesariamente un problema; sin embargo, cuando el cambio se prolonga durante semanas, aparecen con más frecuencia irritabilidad, dificultades para retomar los horarios habituales cuando se aproxima el inicio del nuevo curso.

Ante esta situación, los expertos de Sanitas recomiendan aplicar algunos ajustes sencillos durante las primeras semanas de vacaciones:

Mantener una hora de despertar relativamente estable. No es necesario reproducir los horarios del periodo lectivo, pero conviene evitar diferencias muy amplias entre unos días y otros. Contar con una referencia similar al inicio de la jornada ayuda a ordenar el descanso nocturno y facilita que el niño identifique el comienzo del día.

Respetar horarios regulares de comidas. El desayuno, la comida y la cena funcionan como referencias temporales. Cuando se retrasan varias horas de forma habitual, el día pierde estructura y resulta más difícil mantener un patrón estable de sueño, actividad y descanso.

Fomentar la actividad física y la exposición a la luz natural. Salir de casa durante la mañana o realizar alguna actividad al aire libre contribuye a regular el ritmo sueño-vigilia. El movimiento diario, adaptado a la edad y a la temperatura, ayuda además a reducir el sedentarismo propio de los meses sin clase.

Establecer límites al uso de pantallas. Las vacaciones suelen ampliar el tiempo frente a móviles, tabletas o televisión. Pactar momentos concretos reduce discusiones y evita que el ocio digital desplace el juego, la lectura, el descanso o los planes en familia. En las horas previas al sueño, conviene retirar los dispositivos con luz intensa.

Hora de acostarse

Adaptar los cambios de forma progresiva. Si el niño va a iniciar un campamento, un viaje o una nueva rutina familiar, resulta preferible ajustar los horarios poco a poco en los días previos. Adelantar de golpe la hora de acostarse o de despertarse suele generar más resistencia y dificulta la adaptación.

Crear una rutina relajante antes de dormir. Reducir la intensidad al final del día, leer, preparar la ropa del día siguiente o mantener una conversación calmada ayuda a que el niño asocie ese momento con el descanso. La clave está en repetir señales sencillas, no en imponer una dinámica rígida.

«Los niños se adaptan mejor cuando saben qué va a ocurrir durante la jornada. Anticipar los planes, explicar los posibles cambios y mantener algunos límites favorece una convivencia más tranquila y reduce los conflictos. La flexibilidad funciona mejor cuando existe una mínima estructura», señala Jorge Buenavida.

Los expertos recuerdan que la adaptación debe entenderse como un proceso gradual. El verano es una oportunidad para descansar, ganar autonomía y compartir más tiempo en familia, siempre que la flexibilidad propia de esta etapa no implique abandonar por completo los hábitos que protegen la salud física y emocional.