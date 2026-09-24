Hoy, en toda la provincia de Zaragoza, disfrutaremos de un cielo poco nuboso o despejado, con temperaturas que se mantienen estables o experimentan un ligero ascenso. El viento será flojo y de dirección variable, lo que añade un toque de suavidad a la jornada. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo despejado y calor agradable

El cielo se viste de una agradable claridad en Zaragoza, donde la jornada promete ser cálida y radiante. Aunque la humedad puede hacer que el ambiente se sienta un poco cargado, no se esperan lluvias a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de unas temperaturas que oscilarán entre los 18 y los 34 grados. La salida del sol a las 07:53 da inicio a una larga jornada soleada que se extenderá hasta las 19:57, momento en que se despedirá con pinceladas doradas en el horizonte.

A medida que avanza la mañana, las temperaturas irán subiendo, alcanzando un confort agradable. Las rachas de viento, suaves en su mayoría con velocidades alrededor de 5 km/h, aportarán un toque de frescura sin llegar a ser molestas. Ya por la tarde, el termómetro marcará su pico, pero la sensación térmica podría hacer que se sienta un poco más calurosa. Así, la tarde se presenta ideal para paseos y actividades al aire libre, disfrutando de la calidez del sol y el suave vaivén del viento.

Calatayud: cielos nublados y viento fuerte

Calatayud despierta esta mañana con un ambiente tenso, presagiando cambios inesperados. Las nubes se agrupan amenazadoramente en el horizonte, mientras el viento comienza a soplar con fuerza, creando una sensación de inquietud en el aire. La temperatura mínima ronda los 13 °C, pero el día promete una notable evolución a medida que avanza.

A medida que el sol asciende, se prevé un contraste marcado entre la mañana y la tarde. Las temperaturas alcanzarán los 35 °C, pero no sin la compañía de rachas de viento que superan los 30 km/h y un 100% de humedad que puede resultar abrumador. Con la posibilidad de lluvias intensas, será recomendable tener a mano un paraguas y no olvidar la bufanda por si acaso la tarde se torna más fresca.

Tarazona: cielo con nubes y ambiente agradable

La jornada se presenta con un tiempo estable y temperaturas agradables, alcanzando hasta 32 grados en su punto más alto. Durante la mañana, el cielo muestra algunas nubes que no amenazan con lluvia, mientras que la tarde se mantendrá similar, con condiciones tranquilas y un leve soplo de viento.

Es un día ideal para pasear y disfrutar de las actividades al aire libre, ya que el ambiente invita a salir y relajarse en los espacios abiertos. Aprovechar estos momentos puede ser una excelente manera de conectar con el entorno y disfrutar del buen tiempo.