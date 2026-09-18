Hito histórico en el mundo del baloncesto. La Liga Endesa y la Liga Femenina Endesa han presentado juntas en el mismo espacio y escenario el comienzo de la nueva temporada 2026-27. Un lanzamiento conjunto que ha dejado una fotografía inédita hasta el momento y que refleja, además, que estamos ante una nueva era para el baloncesto español.

La presentación ha tenido lugar en la sede de Endesa en Madrid, empresa patrocinadora de ambas ligas, donde más de 100 periodistas y decenas de aficionados al baloncesto han sido testigos de una gran fiesta deportiva que no habíamos visto nunca antes, presentada por Eva Soriano y Sergio Pereda, acompañados de 32 jugadores de baloncesto de ambas ligas.

Durante el evento, Gianni Armani, CEO de Endesa, ha expresado su ilusión por acoger en la sede a las dos competiciones y ha puesto en valor la importancia que tiene «la fortaleza, la unión y la generosidad de nuestro baloncesto». Por ello, ha agradecido a la acb y a la FEB que hayan trabajado juntos para llegar a acuerdos y hacer posible que la liga masculina y la femenina se abracen en un mismo escenario.

También ha aprovechado Armani para reconocer el esfuerzo de los deportistas españoles que siempre son capaces de traer ilusión y alegría con sus éxitos, haciendo referencia al bronce alcanzado el pasado domingo en el Mundial de Berlín de la selección española femenina de baloncesto.

Dos generaciones que caminan juntas por primera vez

Las ligas femenina y masculina de baloncesto son dos competiciones de gran talento, con un potencial y un futuro prometedores que, sin duda, van a tener más fuerza ahora que están juntas.

En este sentido, Antonio Martín, presidente de la acb, ha celebrado esta unión «porque juntos vamos a hacer las cosas mejor» y ha destacado, ilusionado ante la nueva andadura deportiva, que vienen tiempos de emoción: «Las 18 plantillas competirán y harán que tengamos una temporada vibrante. Además, la política de abrir ventanas aumenta la visibilidad y facilitará la conversación sobre el basket en la calle».

Por su parte, Elisa Aguilar, presidenta de la FEB, ha señalado que esta presentación conjunta es una forma de «visibilizar que el baloncesto es uno y que la buena relación entre la FEB y la acb es una realidad. Estamos siempre reunidos, hablando y proponiendo mejoras para que el baloncesto español siga siendo el mejor de Europa. Dar a conocer esta unión es un mensaje claro y contundente de que, si queremos progresar, tenemos que estar unidos y trabajar juntos para conseguir lo mejor para nuestro deporte».

También ha puesto en valor el enorme talento de los jugadores y las jugadoras, materializado en los resultados internacionales. «El reciente Mundial femenino ha vuelto a ser una muestra de ello, con la Selección Española compitiendo al máximo nivel internacional y poniendo de manifiesto, una vez más, la calidad, el talento y la fortaleza de nuestro baloncesto. Un ejemplo también del gran momento que vive el baloncesto femenino en nuestro país», ha apuntado la presidenta de la FEB.

Por último, el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, ha subrayado que «es realmente emocionante estar en la presentación de las dos mejores ligas de Europa. Este evento conjunto es el fruto del buen trabajo de acb, FEB, los clubes y los jugadores, así como del apoyo de Endesa durante 15 años”.

Unión, acuerdos y progreso conjunto

Este camino, de natural evolución, ha contado con el apoyo de Endesa como empresa patrocinadora de ambas ligas durante la última década. Un hecho que ha impulsado no sólo el baloncesto español y sus principales competiciones, sino también que la unidad en el seno de este deporte sea real y tangible, tanto para los jugadores y equipos, como para la gran afición de un público cada día más amplio.

Martín, desde la acb, ha querido agradecer el apoyo de Endesa a la idea de hacer un lanzamiento conjunto: «Tenemos mucho que agradecer a Endesa, ya que desde el principio les pareció una idea estupenda, por eso esta gran presentación se ha hecho aquí, en la casa del basket». Ha secundado sus palabras Aguilar, que ha agradecido a la compañía «el compromiso y el esfuerzo para que el baloncesto español pueda seguir creciendo. Todo ha sido muy fácil con todas las partes, lo que ha hecho posible este eventazo porque, al final, el deporte es unión».

Un eventazo alegre y único en la sede madrileña de la compañía, que ha contado con las actuaciones de Tere!, la última ganadora del concurso de talentos musicales de Endesa Play, y de Inazio, el artista navarro que estará este fin de semana en el festival Jardín de las Delicias dándolo todo.

De este modo, Endesa ha aunado (una vez más) deporte, trabajo en equipo y música en un mismo espacio.

Lo que nos espera en la nueva temporada

La Liga Endesa 2026/27 afronta una nueva temporada ilusionante, con Monbus Obradoiro y Leyma Coruña como «debutantes», tras haber logrado el ascenso la pasada campaña. Arrancará en pocos días, el 26 y 27 de septiembre, sólo una semana después de haberse disputado en Badalona la Supercopa Endesa (19-20 de septiembre), que pondrá en juego el primer título oficial de la temporada.

Asisa Joventut, Valencia Basket, Kosner Baskonia y Barça se enfrentarán en esta primera competición del año con el objetivo de levantar el trofeo. Y, como aliciente añadido, los aficionados podrán participar en el torneo del KO más grande de la historia que buscará batir el GUINNESS WORLD RECORD®.

Por su parte, la LF Endesa afronta una nueva temporada con la ilusión de seguir creciendo y con un calendario que fija las grandes citas del baloncesto femenino español. La temporada 2026/27 arrancará con la Supercopa de la Liga Femenina Endesa, que se disputará en Torrejón de Ardoz los días 26 y 27 de septiembre y en la que el Casademont Zaragoza defenderá el título conquistado la pasada temporada. La Liga comenzará el 3 de octubre, con el Valencia Basket como vigente campeón, y la Copa de la Reina se disputará del 25 al 28 de marzo, con las taronjas defendiendo corona.

Entre las principales novedades de la temporada destaca la incorporación del Instant Replay, una herramienta que contribuirá a seguir reforzando la competición y la calidad de sus decisiones arbitrales. Esta nueva apuesta por la innovación y la profesionalización de la Liga contribuye a que continúe avanzando a todos los niveles. Además, la LF Endesa seguirá creciendo en visibilidad con la incorporación de Movistar Plus como operador audiovisual.

Tras el acuerdo alcanzado entre la Federación Española de Baloncesto y Movistar Plus, la temporada 26-27 toda la Liga Femenina Endesa se verá en este canal. De este modo, Movistar Plus emitirá los más de 250 encuentros que darán forma a una temporada en la que la plataforma contará con un partido por jornada en exclusiva, ofreciendo los otros siete encuentros de la jornada en sus diferentes canales. Estos partidos podrán seguirse también en otros operadores nacionales, que se irán anunciando en los próximos días. Además, en Teledeporte se podrá seguir viendo un partido de cada jornada.

Una temporada que contará también con muchas de sus protagonistas, españolas y extranjeras, recién llegadas de un Mundial de gran nivel que ha vuelto a demostrar la calidad y competitividad del baloncesto femenino. Todo ese talento y experiencia se trasladan ahora a las pistas de la LF Endesa para elevar, aún más, el nivel de la competición.