El PP acusa a Sánchez de «manosear» la figura de Rey tras su ataque al monarca por la crisis de Ceuta

El portavoz nacional y vicesecretario de Cultura del Partido Popular, Borja Sémper, ha acusado este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de «manosear» la figura del rey Felipe VI tras el ataque lanzado horas antes por el líder socialista al monarca en el marco de la invasión migratoria de Ceuta del pasado julio.

El inquilino de la Moncloa ha recurrido además a la mentira para cargar contra el jefe del Estado: «Lleva reinando más de 20 años, ¿cuántas veces ha ido a Ceuta?», ha llegado a señalar. Sin embargo, la realidad es que Felipe VI sucedió a su padre en el trono tras la abdicación de Juan Carlos I en 2014, es decir, que sólo lleva 12 años como jefe de Estado. Además, el Rey -excluido del último Consejo de Seguridad Nacional- está sujeto al refrendo del Gobierno en sus actos.

Preguntado por OKDIARIO sobre qué le parece que el presidente del Gobierno de España haya atacado hoy al Rey de España con una mentira mientras rinde pleitesía al rey de Marruecos, Sémper ha denunciado que el líder socialista se dedique a «manosear» la figura del Rey en una crisis tan grave, teniendo en cuenta que la Corona se encuentra entre las «instituciones que estamos obligados a defender».

«Estamos convencidos de que tenemos que proteger las instituciones sólidas que nos representan a todos los españoles. Entre esas instituciones está la Corona», ha recalcado.

Junto a ello, el portavoz nacional del PP ha asegurado que si Feijóo fue presidente de España, «acompañaría al Rey a defender Ceuta». «Nos negamos a convertir instituciones como la Corona en manoseo partidista, que no cuenten con el PP para jugar con esas cosas serias», ha incidido Sémper.

Asimismo, el dirigente popular ha manifestado que «el Rey tiene derecho y legitimidad para ir a cualquier lugar de la geografía española cuando lo considere oportuno y así lo reclamen sus ciudadanos». «Estamos seguros de que los ciudadanos se van a ver reconfortados con la figura del Rey allí», ha añadido.

Respecto a si el monarca debe visitar la ciudad autónoma antes o después de las elecciones legislativas previstas en Marruecos para el próximo 23 de septiembre de 2026, fuentes del PP restan trascendencia a ese calendario electoral en el país vecino como condicionante de un eventual desplazamiento de Felipe VI a Ceuta.

Tercera visita de Feijóo

Además, Sémper ha hecho referencia a la tercera visita que realizará el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, el próximo miércoles a Ceuta y a su participación por la tarde en la manifestación de apoyo a la ciudad autónoma que tendrá lugar en Cibeles (Madrid).

Sobre la comparecencia de Sánchez en el Congreso de los Diputados al día siguiente, el jueves, el portavoz del PP ha avanzado que este lunes, en dicha entrevista en la Cadena Ser, «hemos asistido al ensayo general del relato» que ofrecerá Sánchez en las Cortes.

«Dice (Sánchez) que están investigando lo que ha pasado, pero, a la vez, afirma que la responsabilidad es de Rusia, de Israel, de Elon Musk y de las fake news… Sería para partirse de risa si no estuviéramos hablando de algo tan serio», ha lamentado Sémper sobre el inquilino de la Moncloa. «Esta conspiranoia debería preocuparnos a todos los españoles», ha enfatizado.

Además, ha criticado que Sánchez «exculpa a Marruecos con rotundidad y acusa de lo sucedido a una internacional ultraderechista: sólo le ha faltado culpar a Franco», ha ironizado en rueda de prensa en Génova.

«Todo parece susceptible de ser investigado y señalado salvo una cosa: la responsabilidad del Gobierno de España», ha proseguido, advirtiendo de que «esta permanente externalización de la culpa empieza a resultar ya una caricatura del propio Gobierno», habida cuenta de que «ante cada fracaso, aparece un culpable, una conspiración, un bulo o una fuerza oscura» que justifica el problema, ha remachado.

Tras advertir también sobre la inseguridad que marca la vuelta al cole en Ceuta o el autoconfinamiento de mujeres por la noche para evitar ser agredidas por inmigrantes ilegales, Sémper ha afirmado que «todas las medidas que se adopten pasan por el retorno urgente de las personas que han entrado en nuestro país de manera ilegal». «Un retorno a un país seguro y fiable, como Marruecos, según afirman el propio Gobierno y la UE», ha sentenciado.