Prohens acudirá a la concentración de la Plaza de Cort en apoyo a Ceuta: «Hay que reivindicar la defensa de nuestras fronteras»

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens (PP), ha anunciado que participará en la concentración convocada este miércoles 2 de septiembre en la Plaza de Cort en solidaridad con Ceuta ante el caos migratorio que sufre la ciudad autónoma tras la invasión.

«Saldremos mañana a la calle para reivindicar la integridad territorial de España y la defensa de nuestras fronteras, para manifestar nuestro apoyo y para reclamar el retorno inmediato a la normalidad», ha indicado la mandataria balear en un mensaje en sus redes sociales.

La también líder del PP en Baleares ha respondido así a un mensaje publicado por el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en el que define la entrada masiva de inmigrantes marroquíes del pasado 31 de julio como un «atropello sin precedentes».

La movilización, que tendrá lugar a las 20:00 horas, se enmarca en la iniciativa nacional promovida por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con motivo del Día de Ceuta, con el objetivo de expresar la solidaridad de los municipios españoles hacia la ciudad autónoma.

Vivas ha destacado que la concentración de este miércoles no está marcada por el color político ni por las ideologías, sino que «se trata fundamentalmente de expresar la unidad en apoyo a una ciudad que ha sufrido un ataque a su integridad territorial».

El alcalde de Palma, Jaime Martínez (PP), también mostró su apoyo al acto y aprovechó para acusar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de «dar la espalda» a Ceuta y de mantener una actitud de «desidia».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jaime Martínez Llabrés (@jaimemartinezllabres)

Además, el primer edil palmesano también vinculó la coyuntura de Ceuta con la realidad que enfrenta actualmente Baleares con el aluvión de pateras en sus costas, destacando que la gestión del Gobierno de Sánchez contraviene las necesidades de los territorios extrapeninsulares. Según recordó, en los últimos 15 meses han llegado a las Islas más de 11.000 inmigrantes en situación irregular a bordo de pateras.