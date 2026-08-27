El alcalde de Palma anima a los ciudadanos a concentrarse en apoyo a Ceuta el 2 de septiembre en la Plaza de Cort

El alcalde de Palma, Jaime Martínez (PP), ha convocado un acto de solidaridad con Ceuta para el próximo miércoles, 2 de septiembre, a las 20:00 horas en la Plaza de Cort. La movilización busca trasladar el respaldo de los ciudadanos de Palma y de las Islas Baleares a la población ceutí ante la situación migratoria que atraviesa la ciudad autónoma tras la invasión.

Durante un vídeo publicado en su cuenta oficial de la red social Instagram, el primer edil ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de «dar la espalda» a Ceuta y de mantener una actitud de «desidia». Martínez ha exigido al Ejecutivo central la asignación inmediata de «todos los recursos necesarios para defender la integridad territorial y la soberanía» de España, así como para garantizar la seguridad de los residentes en Ceuta.

La movilización se enmarca en la iniciativa nacional promovida por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con motivo del Día de Ceuta, con el objetivo de expresar la solidaridad de los municipios españoles hacia la ciudad autónoma.

El alcalde de Palma ha vinculado la coyuntura de Ceuta con la realidad que enfrenta actualmente Baleares con el aluvión de pateras en sus costas, destacando que la gestión del Gobierno de Sánchez contraviene las necesidades de los territorios extrapeninsulares. Según ha recordado, en los últimos 15 meses han llegado a las Islas más de 11.000 inmigrantes en situación irregular a bordo de pateras.

Martínez ha advertido de que este flujo constante genera una «presión inasumible» sobre los servicios públicos y los recursos del archipiélago, atribuyendo el problema a la falta de respuestas en las políticas migratorias del Gobierno central. El alcalde ha concluido su vídeo de Instagram remarcando la importancia de actuar con firmeza: «Defender a Ceuta es defender nuestra propia integridad».