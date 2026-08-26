Sánchez presidirá el viernes por videoconferencia desde Moncloa la reunión de crisis de Vivas y Torres en Ceuta

La próxima reunión extraordinaria para abordar la situación en Ceuta tendrá dos escenarios separados por más de 600 kilómetros: parte del Gobierno permanecerá desplegada en la ciudad autónoma mientras Pedro Sánchez presidirá este viernes el Comité de Seguimiento por videoconferencia desde el Palacio de La Moncloa.

La convocatoria llega apenas dos días después de la primera reunión del Comité, celebrada este miércoles en Ceuta, y trae consigo un nuevo calendario de seguimiento. El órgano pasará a reunirse de forma ordinaria una vez por semana y celebrará, además, «las extraordinarias que hagan falta», según ha anunciado el ministro de Política Territorial y mando único en Ceuta, Ángel Víctor Torres. La vigilancia será todavía más estrecha a través de los grupos de trabajo, que mantendrán dos reuniones semanales para avanzar en las actuaciones.

En el primer encuentro participaron de forma telemática diez ministros, además del presidente de la ciudad autónoma, Juan Vivas; la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz; el delegado del Gobierno y otros responsables de las administraciones implicadas. La reunión ha servido para poner en común las actuaciones desarrolladas hasta ahora y las propuestas de las distintas administraciones.

Sánchez no pisará Ceuta

Mientras el Gobierno refuerza el calendario de reuniones, Sánchez no regresará a Ceuta para presidir el encuentro extraordinario del viernes. El jefe del Ejecutivo lo dirigirá desde Moncloa por videoconferencia, mientras Saiz o el propio Torres permanecerán en la ciudad autónoma.

La última vez que Sánchez pisó Ceuta fue el pasado 31 de julio, durante una visita relámpago a Ceuta en la que permaneció únicamente 105 minutos antes de regresar a Madrid. Al día siguiente se marchó de vacaciones al Palacio de La Mareta, en Lanzarote.

Aquel día, Sánchez aterrizó en Ceuta a las 11:37 horas y abandonó la ciudad a las 13:22. En ese intervalo visitó la frontera del Tarajal, saludó a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, mantuvo una breve reunión con las autoridades ceutíes y realizó una declaración institucional. Poco más de hora y media después de abandonar la ciudad, ya estaba de regreso en Moncloa.

Este viernes, Sánchez volverá a seguir desde Madrid la situación en Ceuta, mientras miembros de su Gobierno permanecen sobre el terreno.