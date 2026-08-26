Ceuta ha dejado de ser únicamente el escenario de una crisis migratoria. Lo que empezó con una invasión con decenas de miles de personas los días 30 y 31 de julio ha terminado convirtiéndose en una crisis que afecta a prácticamente todos los engranajes del Estado en la ciudad: seguridad, sanidad, justicia, servicios sociales y convivencia.

Y ahora son precisamente algunos de los funcionarios encargados de sostener ese Estado en primera línea quienes denuncian que están llegando al límite. JUPOL y CSIF han advertido de un «colapso organizativo y de seguridad», con plantillas desbordadas, falta de recursos y hasta 200 llamadas diarias al 091.

La imagen de un agente emocionado durante las protestas frente a la Delegación del Gobierno pone rostro al hartazgo de una ciudad que reclama respuestas tras casi un mes de crisis.

Hay imágenes que resumen una crisis mejor que cualquier discurso político. En Ceuta, una de ellas es la de una policía que no consigue contener las lágrimas mientras los ciudadanos protestan frente a la Delegación del Gobierno. La agente mantiene su puesto, cumple con su obligación y trata de ejercer profesionalmente su función en medio de la tensión, pero la emoción termina desbordándola.

La escena adquiere una enorme fuerza precisamente por esa contradicción: los policías están ahí para mantener el orden mientras delante de ellos una parte de la ciudad reclama que el Estado responda ante una situación que considera insoportable. No es el dirigente de un partido, ni un portavoz sindical, ni un manifestante. Es un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que, durante unos instantes, deja que las lágrimas hablen por ella.

La protesta de este martes reunió a cientos de ceutíes frente a la Delegación del Gobierno, después de una jornada marcada por movilizaciones contra la gestión de la crisis y por el posible uso de instalaciones de la ciudad para acoger a migrantes. Los manifestantes reclamaron responsabilidades políticas y la dimisión del delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano.

La movilización no surge de la nada. Ceuta lleva casi un mes intentando absorber las consecuencias de la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos a finales de julio. La crisis ha obligado a desplegar recursos extraordinarios y ha tensionado la seguridad, la sanidad, los servicios sociales y la capacidad de acogida. El 20 de agosto, alrededor de 1.700 migrantes fueron trasladados desde la playa de El Trampolín a otros espacios temporales, aunque luego una parte regresó.

La presión también alcanza a quienes están en primera línea. Los sindicatos policiales han denunciado problemas de organización y falta de recursos, mientras el Sindicato Médico sostiene que la crisis ha desbordado el ámbito sanitario y reclama una respuesta conjunta de las organizaciones sindicales. El SMC ha llegado a plantear que se estudien movilizaciones y, si fuera necesario, la posibilidad de una huelga general en Ceuta.

En este contexto, las lágrimas de la agente adquieren un significado que trasciende el momento concreto. El uniforme obliga a mantener la calma, incluso cuando la ciudad que se tiene delante está enfadada, cansada y asustada. La policía no puede convertirse en manifestante. Su cometido es garantizar la seguridad de todos, también de quienes protestan. Pero eso no significa que sea ajeno a lo que ocurre a su alrededor.