La diputada que relevó a Oltra como vicepresidenta del Consell sigue su estela: también se presentará a una alcaldía

Aitana Mas, la diputada de Compromís que relevó a la procesada Mónica Oltra como vicepresidenta del Gobierno valenciano de Ximo Puig cuando esta última tuvo que dimitir tras ser declarada investigada por el supuesto encubrimiento de los abusos de su ex marido a una menor tutelada por la consellería que ella misma dirigía, se presentará a la alcaldía de su municipio, Crevillente, en las próximas elecciones. De este modo, Aitana Mas sigue los pasos de la propia Oltra, que será la candidata de Compromís a la Alcaldía de Valencia. Ha sido la propia Aitana Mas quien ha anunciado su decisión a través de un vídeo en su perfil de Instagram.

Actualmente, Aitana Mas es diputada en las Cortes Valencianas en una legislatura en la que ha tenido que hacer frente a una grave enfermedad, que la ha mantenido durante muchos meses apartada de las labores políticas.

Tras su vuelta, sin embargo, el regreso de Mónica Oltra a la política activa, a pesar de su situacion como procesada, y los cambios internos en Iniciativa, el partido que ella misma había liderado tras la salida de la citada Oltra, habían situado a Aitana Mas en una posición muy difícil, que ahora ha resuelto con la decisión de presentarse a la alcaldía de Crevillente.

Después de la salida de Mónica Oltra del gobierno valenciano del socialista Ximo Puig, Aitana Mas se convirtió en vicepresidenta, consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas y portavoz de aquel Consell. Es decir, los cargos que ostentaba su predecesora. Pero, tras la derrota de la coalición de izquierdas, lo que conoció como el Botánico por el lugar en que se había firmado el pacto de gobernabilidad, su trayectoria política comenzó a declinar.

Ahora, la trayectoria de Aitana Mas vuelve a desarrollarse en paralelo a la de Mónica Oltra. Si esta última será la candidata de Compromís en Valencia, Mas liderará la lista de la coalición nacionalista en Crevillente, una localidad situada en la comarca del Bajo Vinalopó, en Alicante, en la que ostenta la alcaldía la popular Lourdes Aznar. Esta última fue quien, precisamente, arrebató esa alcaldía a Compromís, que había gobernado entre 2019 y 2023 con José Manuel Penalva.