El Gobierno multa con 100 € a los que protestaron contra Sánchez ante La Mareta tras la invasión de Ceuta

La Delegación del Gobierno en Canarias ha abierto varios expedientes sancionadores contra miembros de HazteOir por las concentraciones celebradas los días 6 y 8 de agosto frente a la residencia de La Mareta, en Costa Teguise, coincidiendo con la estancia vacacional del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Tras la invasión de Ceuta el Gobierno se ha dedicado a multar a quienes muestran su descontento contra el Ejecutivo.

Tal como avanza en exclusiva OKDIARIO, los acuerdos, firmados por el director insular en Lanzarote, Pedro Marcial Viera Espinosa, proponen sendas multas de 100 euros por no haber comunicado previamente las reuniones a la autoridad competente, tal como exige la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy (PP) y también conocida como Ley Mordaza por la izquierda.

Los dos expedientes se han tramitado de forma paralela pero por hechos diferenciados, ocurridos con dos días de diferencia.

Según el primer acuerdo de incoación, la protesta del 6 de agosto arrancó a las 20:00 horas y llegó a reunir entre 80 y 90 personas. El documento recoge que la denunciante «se identifica como la organizadora de dicha concentración que NO HA SIDO COMUNICADA a la Autoridad competente».

La denuncia, presentada por la USECIC (Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia), un grupo de reacción rápida de la Guardia Civil, señala que el objetivo de la protesta era, en palabras del propio expediente, «la protesta ciudadana por las políticas llevadas a cabo por el Gobierno».

Dos días después, el 8 de agosto, otro grupo de unas 40 personas volvió a concentrarse junto a la residencia presidencial, esta vez a las 12:00 horas. El expediente relata que los asistentes «portaban diversas pancartas con mensajes de carácter reivindicativo y de crítica».

El documento añade un elemento que no aparece en la denuncia anterior: el uso de megafonía. Según consta en el acta, la investigada «hizo uso de un megáfono, para cuyo uso se turnaba con persona, con el cual arengaba al resto con palabras y proclamas ofensivas en contra del presidente del Gobierno, su esposa y el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero». La concentración, precisa el escrito, se prolongó «durante al menos una hora y quince minutos, sin incidencia destacable».

Una infracción leve

Los expedientes coinciden en su fundamento jurídico. Los hechos, señala la Delegación del Gobierno, «pueden ser constitutivos de una infracción administrativa calificada y tipificada preceptivamente como Leve en la Ley Orgánica 4/2015». Esa norma permite imponer multas de entre 100 y 600 euros por celebrar reuniones en lugares de tránsito público sin la preceptiva comunicación previa.

Encabezamiento de una de las multas a los manifestantes de La Mareta, Lanzarote.

Como instructora de ambos expedientes ha sido nombrada Ana María Hernández Alamo, jefa de Sección de Derechos del Ciudadano y Seguridad Ciudadana de la Dirección Insular en Lanzarote.

Alegaciones y pago reducido

Los acuerdos conceden a los afectados un plazo de quince días hábiles para presentar alegaciones o, alternativamente, acogerse al procedimiento abreviado que contempla la propia Ley. Esta vía implica una reducción del 50% de la sanción —de 100 a 50 euros— a cambio de renunciar a formular alegaciones y de aceptar que la sanción solo podrá recurrirse ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

De no presentarse alegaciones ni efectuarse el pago voluntario, ambos acuerdos advierten de que «el acuerdo de iniciación de este procedimiento será considerado propuesta de resolución», con una multa final de 100 euros en cada caso. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución es de un año desde la fecha de incoación, transcurrido el cual el expediente caducaría.

Postura de la organización

Fuentes de HazteOir han confirmado a esta redacción que la asociación presentará las correspondientes alegaciones ante la Dirección Insular y que recurrirá cualquier sanción que finalmente llegue a imponerse.

Según explican, la concentración del 8 de agosto había sido convocada inicialmente por vecinos a través de un grupo de WhatsApp, y fue la propia HazteOir la que, ante la ausencia de un responsable oficial, asumió la representación del acto para garantizar que se celebrara con normalidad.

La Mareta, residencia estival donada por el rey Hussein I de Jordania al Rey Don Juan Carlos, es el lugar favorito de Sánchez y Begoña Gómez para organizar sus vacaciones e invitar –como desvela en exclusiva OKDIARIO cada verano– a decenas de políticos, familiares y amigos de la familia.

Mientras la otrora tranquila urbanización de Costa Teguise concentraba en agosto a agentes, pancartas y megáfonos frente a la verja de La Mareta, el Ejecutivo deja claro, expediente en mano, que ni el sol ni las vacaciones eximen de pedir permiso para protestar junto a la puerta del jefe del Gobierno.