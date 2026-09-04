La edil madrileña Carla Toscano, afín a Ortega Smith, deja la política tras ser expulsada de Vox

La exedil de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Carla Toscano, ha comunicado que abandona definitivamente la política después de dejar su acta como concejal en el Ayuntamiento de Madrid. «Dimito por segunda vez. Y última», ha anunciado en redes sociales este viernes, junto a un extenso comunicado en el que explica su ruptura con la formación de Santiago Abascal, de la que fue expulsada recientemente, tras su enfrentamiento con Bambú y su alineamiento al díscolo Javier Ortega Smith.

Según relata, ya presentó su dimisión como concejal el 1 de septiembre de 2025, aunque finalmente permaneció en el grupo municipal después de que el entonces portavoz, Javier Ortega Smith, le pidiera continuar durante unos meses. La ex de Vox lo hace meses previos a la configuración de listas de la formación donde es evidente que no contarían con ella a estar expulsada.

En su lugar, coge el acta de Toscano el portavoz nacional de Deportes, Cristian Toro, quien iba el número 6 en las listas de Vox al Ayuntamiento. En la formación han evitado hacer declaraciones oficiales, pero según señalan fuentes de Vox «es muy satisfactorio que vuelva el acta de uno de los díscolos por respeto a los votantes».

La exconcejal revela que los últimos años han tenido consecuencias para su salud. Toscano afirma que atraviesa una depresión de la que se está recuperando y que atribuye a «unos años durísimos de acoso, difamación y campañas de destrucción a nivel personal». Pese a ello, asegura abandonar la vida política con la conciencia tranquila y confiando en que su actividad durante estos años haya servido para defender las causas por las que decidió dar el salto institucional.

Toscano asegura que su salida responde tanto a motivos políticos como personales. La que fuera diputada nacional entre 2019 y enero de 2024 sitúa como detonante definitivo su reciente expulsión de Vox, derivada, según su versión, de haberse negado a cumplir una instrucción que considera «ilegal» relacionada con la destitución de Ortega Smith como portavoz municipal. Una denuncia que no se corresponde con lo que finalmente fallaron los tribunales al condenar a costas a Smith por tratar de paralizar su expulsión. «Me voy, por lo tanto, orgullosa de no haber obedecido órdenes injustas e ilegítimas», señala.

Una de las acusaciones más graves del comunicado se refiere al funcionamiento interno del partido. Toscano asegura que no quiere ser «cómplice de un sistema de campañas de acoso y de difamación» contra quienes discrepan y sostiene que han sido otros quienes han cambiado sus posiciones. «No quería seguir en una organización de cuyas ideas cada vez me sentía más alejada, así como de su forma de tratar a las personas», explica. No lanza críticas sin embargo hacia Ortega Smith quien fuera denunciado por una trabajadora de su equipo siendo portavoz durante su baja maternal.