El entrenador del Ceuta llora ante el abandono del Gobierno: «Esto es catastrófico, estoy muy decepcionado con mi país»

José Juan Romero, entrenador del Ceuta, no puede más. Un símbolo de la ciudad española, que ha puesto a Ceuta en el mapa nacional por algo positivo con el buen hacer en el banquillo del conjunto caballa, ha vuelto a expresar la indignación que hay entre sus habitantes. Es una voz autorizada, que sabe y ve lo que pasa. Y ha vuelto a ser muy contundente.

Con lágrimas en los ojos, muy emocionado, Romero ha recordado que este es un tema de «humanidad» y que «desgraciadamente hay muy poca». El entrenador de la AD Ceuta, que milita en Segunda División, ha sido crítico con el abandono del Gobierno de Sánchez, al que no ha mencionado directamente, pero sí se ha entendido claramente: «Estoy muy decepcionado con mi país, con todo».

Romero ha detallado la situación «catastrófica» de Ceuta: «Y aquí no se hace nada». «Ayer (por este jueves) iba con mi mujer y se me acerca una mujer mayor y empieza a llorar. ‘Gracias’. ¿Gracias de qué, señora? ‘Por defendernos’», ha comentado el técnico sevillano muy emocionado, casi sin poder hablar.

«Por defendernos no, es humanidad, y desgraciadamente veo que hay muy poca», ha continuado José Juan Romero. «En Ceuta todos sabemos lo que está pasando, lo que no creo que lo sepa nadie en el exterior, por lo visto», ha añadido, algo que es un mensaje directo para el Gobierno de la Nación, que habló de «normalidad» en una ciudad invadida todavía por miles de inmigrantes.

José Juan Romero se ha convertido en una de las voces más autorizadas de Ceuta y en una de las personas a las que más cariño se tiene en la ciudad española del norte de África por lo logrado con la AD Ceuta, además de por integrarse a la perfección en su sociedad.

Además, el técnico del conjunto ceutí también criticó a Javier Tebas, que ni se ha preocupado por Ceuta. «Creo que también la Liga debería ser más humanitaria y defender a uno de sus clubes mucho más, que tiene mucho potencial y mucho altavoz», ha explicado, a la vez que ha recordado la solidaridad de Ceuta con el resto de ciudades: «He visto cómo esta ciudad se volcaba con Valencia, he visto cómo se volcó con Las Palmas, he visto cómo se ha volcado con todo lo que ha necesitado esta ciudad».

Problemas para entrenar

Además, José Juan Romero ha contado las dificultades también para entrenar de sus jugadores. Por ejemplo, este jueves el «trasvase» de inmigrantes ilegales de la playa del Trampolín al embolsamiento de Loma Colmenar «de los invasores» cogió a los futbolistas en mitad de camino para ir a entrenar: «Les coge a los futbolistas en medio de aquello, parones, a otros les confundieron, que si iba por aquí, yo soy futbolista del Ceuta… Ven todo lo que está pasando».

«Son situaciones reales que no podemos ocultarnos. Vas por la calle y te emociona», ha recordado Romero con lágrimas en los ojos, que sigue recordando que «hay una ciudad que lo está pasando muy mal».