¡Todos a la Casa del Mar de Ceuta!

Como el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social de Elma Saiz no ha tenido a bien explicar las razones que llevaron a su departamento a acoger en la sede del Instituto Social de la Marina en Ceuta a un grupo de miembros de Accem, una ONG que, según proclama, «trabaja para proteger los derechos y la dignidad de las personas en situación de vulnerabilidad», OKDIARIO va a seguir insistiendo a la espera de que el Gobierno nos convenza —va a tener que esforzarse mucho— en que es normal que los policías nacionales desplegados en la zona duerman en barracones, mientras que los miembros de esta ONG afín al Ejecutivo, millonariamente subvencionada, reciben un trato de favor en detrimento de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Más aún cuando, como apunta hoy OKDIARIO, el jefe de la Casa del Mar de Ceuta que acoge a esta ONG es un cargo enchufado por el PSOE que atiende al nombre de José Antonio Ríos y es secretario de Política Económica de los socialistas ceutíes. O sea, que lejos de apostar por la profesionalidad, el Gobierno tiró del partido. Pues bien, será el señor Ríos quien tenga que dar explicaciones, porque no es normal que una sede oficial sirva de hotel a los trabajadores de una ONG mientras nuestros policías y guardias civiles, que son servidores públicos, malviven en espacios insalubres.

Es normal que el pueblo ceutí haya convertido en centro de su rabia e indignación a la Casa del Mar de la ciudad; y no porque tengan nada en contra de esta ONG, sino porque clama al cielo que quienes están trabajando a destajo por garantizar su seguridad hayan sido hacinados en barracones. Así que el muy socialista director de la Casa del Mar dirá: ¿No se le pasó por la cabeza ofrecer las instalaciones a los policías antes que hospedar a una ONG que ha recibido más de 80 millones del Gobierno?