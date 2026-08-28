Rodrigo insiste tras su debut con el Barcelona: «Estoy muy feliz y en el sitio donde quería estar»

Rodrigo Hernández ha debutado con el Barcelona y ha vuelto a lanzar un dardo. «Estoy muy feliz de cómo se han dado las cosas, donde quiero estar», ha señalado. Ha confesado «buenas sensaciones» después de sus primeros minutos en Liga vestido de azulgrana, en una victoria sobre el Athletic. Tuvo un total de 28 minutos, al entrar por Raphinha.

«Muy feliz de disputar mi primer partido. Contento con la victoria, hemos hecho dos de dos. Importante ir cogiendo el ritmo, adaptarse a este gran equipo y primeros minutos y buenas sensaciones», dijo en declaraciones a Dazn, que recoge Europa Press.

El ex del Manchester City reconoció que le toca «trabajar» para ponerse «rápido a ritmo». «Ha sido un verano largo, quizá más largo de lo normal, tengo que ponerme rápido a ritmo, pero muy feliz de cómo se han dado las cosas, en el sitio donde quería estar y a trabajar, ahora toca trabajar», apuntó.

«Venía de un momento más cabizbajo, le hemos intentado animar y se ha visto la mejor versión de Lamine, aunque no haya podido marcar. Es lo que necesitamos de él, esa constancia», añadió sobre un Lamine que no termina de arrancar, como le ocurrió en el Mundial.