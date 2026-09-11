El truco que explica la recuperación del límite salarial del Barcelona

El Barcelona ha vuelto este verano a la norma del 1:1, diciendo adiós a años en los que lo habitual era hacer maniobras inverosímiles para inscribir a sus fichajes, y también ha sufrido una mejora sustancial en el límite salarial. De una temporada a otra, el club ha notado un incremento del 66% en su Límite de Coste de Plantilla Deportiva (LCPD). Esto es, en el dinero que puede destinar al gasto en salarios de jugadores, entrenador y cuerpo técnico, así como filial, cantera y resto de secciones. La Liga ha revelado que el de esta temporada es de 582 millones de euros.

Desde antes de la pandemia el Barcelona no gozaba de estos números. Pero hay truco. Llegó a estar en -144 millones, sobrepasado en unos 500 millones, debido a una masa salarial desorbitada. Esta situación les impidió renovar a Leo Messi, que se marchó finalmente al PSG, y dejó al club al borde de la quiebra técnica. Fueron varias las triquiñuelas de Laporta para volver a hacer del Barça un equipo competitivo. Fue a costa de vender varios activos, endeudar aún más a la entidad e, incluso, activar palancas que nunca llegaron a cobrar. Dónde estará el dinero por el que dijeron vender Barça Studios…

Hoy, el Barcelona cuenta con una salud de hierro. O, al menos, es lo que dicen los números que revela la Liga, porque la deuda sigue superando los miles de millones. Sin embargo, de cara al mercado de fichajes, vuelven a tener casi 600 millones disponibles para destinar a sus gastos deportivos y no, no usan toda esa cantidad.

Uno de los principales motivos por los que el Barça cuenta con esta cantidad para la confección de su plantilla es un aumento de los ingresos, que han alcanzado por primera vez los 1.000 millones de euros, llegando a los 1.060 millones. Además, los gastos estructurales del club se han reducido y se han quitado fichas altas, como la de Ronald Araújo, cedido al Liverpool; Marc-André ter Stegen, cedido al Ajax; y la de Ferran Torres tras su venta al PSG, dinero que también cuenta para ello.

Pero ese incremento también se ha visto posibilitado por el regreso al Camp Nou. El club ha pasado de facturar un ticketing por debajo de lo habitual, con su exilio en Montjuic durante las últimas temporadas, a abrir su estadio a 60.000 espectadores. La apertura de un nuevo anillo en el estadio y la venta de patrimonio del club, como son los palcos VIP, han permitido que el LCPD del Barça se dispare.

Sin embargo, el club deberá hacer ajustes importantes para no tener problemas en el futuro. Mientras que en sus cuentas aún siguen contando con la depreciación de la palanca de Barça Studios –ahora llamada Barça Productions– cabe recordar que el próximo año volverán a Montjuic, debido a la instalación de la cubierta en el Camp Nou. Esto les provocará un descenso considerable de los ingresos durante ese tiempo, lo que les podría devolver a estar por debajo de la regla del 1:1 y volver a tener complicaciones a la hora de inscribir a sus jugadores.