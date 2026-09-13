Así queda la clasificación de la Liga tras la victoria del Barcelona contra el Levante

El Barcelona sigue sin perdonar en la Liga después imponerse al Levante fuera de casa. Los de Flick han conseguido un 2-4 con un doblete Lamine Yamal y goles de Xavi Espart y Karim Adeyemi. El equipo está siendo una apisonadora en los primeros minutos de los encuentros, donde consiguen desmoralizar por completo a sus rivales tras dejarles sin opciones para remontar, aunque han terminado sufriendo.

La clasificación sigue muy apretada, ya que el Real Madrid solo ha caído ante el Betis, después de una polémica actuación arbitral. Por el momento el liderato está siendo cosa de dos equipos, el Atlético de Madrid acumula un empate y una derrota pero tendrán que ganar a la Real Sociedad fuera de casa.

El triunfo del Barcelona fuera de casa refuerza el gran estado de forma del club a nivel ofensivo, ya que venían de meter 15 goles en los últimos cinco partidos. Ante el Levante tampoco han tenido problemas para sentenciar desde el inicio, ya que Xavi Espart ha marcado en el minuto cinco, acompañado de otro tanto de Lamine Yamal que aprovechó la pasividad defensiva tras un centro de Raphinha.

La segunda parte también empezó con buenas noticias, ya que el extremo puso el tercero desde el punto de penalti. Iván Romero consiguió darle algunas esperanzas a los suyos con su gol en el minuto 79. La locura se desató con el tanto de Roger Brugué en el 88, pero Adeyemi puso el 2-4 definitivo. Los siguientes rivales de los culés serán el Racing de Santander y el Sevilla.

Así queda la clasificación de la Liga