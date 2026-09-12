Flick felicita Laporta y apunta alto con el Barcelona: «Queremos la Champions y tres Ligas seguidas»

Hansi Flick vive un momento dulce en el Barcelona. Líder en solitario con pleno de victorias en lo que va de temporada, al técnico alemán no le importa el ruido que pueda haber sobre su futuro y las expectativas que hay en ganar todos los títulos esta temporada. En la rueda de prensa previa al partido contra el Levante, el entrenador alemán analizó el estado mental del equipo y la mejora de la plantilla respecto al curso pasado.

«Estamos muy contentos de jugar a este nivel. Sabemos que hay que demostrarlo cada partido. Pero lo importante es mantener nuestra mentalidad y la intensidad. Nuestro objetivo es mejorar siempre y es trabajo de todos. Hay que tener hambre. Es el camino en el que tenemos que jugar. Todo puede cambiar rápido. Ahora estamos disfrutando, pero cambia la actitud, iremos en dirección equivocada», dijo.

A tres puntos del Real Madrid y tras golear a Valencia y Feyenoord, Flick respondió sobre los elogios en Europa de ser el equipo a batir, como dijo Fábregas: «Estamos centrados en lo que hacemos. A mí me encanta también el Como. Juegan muy bien. Lo importante ahora es el próximo partido. No miro al miércoles ni Sevilla. Mi mentalidad es ir paso a paso. Estamos en el buen camino, pero esto es muy largo».

Sobre su plantilla, destacó la importancia de mantenerlos a todos enchufados: «Tenemos dos o tres jugadores por posición. Tiene que aceptar que otros puedan jugar. Estoy contento con lo que veo en los entrenamientos. Con el nueve tenemos a Gordon, Adeyemi, Olmo, Fermín…Para mí, cuando Raphinha está en forma, es uno de los mejores del mundo». También elogió el trabajo de Deco y Laporta en el último mercado de fichajes: «Tenemos mejor plantilla que el año pasado. Hemos mejorado en el ataque, pero también en el medio con Rodri, que se ha unido a Pedri, Gavi. Veo a Cubarsí a otro nivel después del Mundial».

Sobre el cariño de la afición del Barcelona, Flick mantuvo la línea de seguir: «Yo dirijo a un equipo de grandes profesionales. De momento, todo va bien y estoy feliz. Yo no soy el importante en el club, son los jugadores». Y, sobre los objetivos de la temporada, el alemán apunta a lo más alto: «La Champions es un sueño, pero ganar tres veces la Liga de forma consecutiva sería impresionante. Para mí, lo importante es cómo entrenamos cada día y nos mantenemos en la mejor forma. Cómo nos cuidamos, cómo descansamos, cómo nos mentalizamos».

«Voy a apoyar a los jugadores. Ellos tienen que pensar cómo alcanzar su máximo nivel y nosotros tenemos la infraestructura de profesionales para dárselos. Los días entre partidos son muy importantes. Hemos mejorado incluso en nuestras instalaciones. Ya ha podido ver el gimnasio nuevo que lo vamos a tener listo pronto y eso será bueno para los jugadores, que podrán recuperarse mejor. Si el entorno mejora, todo es mejor», concluyó.