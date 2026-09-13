Te contamos la fecha, el horario y el canal de televisión para ver en directo el Levante - Barcelona de la Liga El Ciutat de Valencia acoge el Levante - Barcelona de la jornada 5 de la Liga

El Barcelona buscará mantener su liderato en el Ciutat de Valencia, donde se enfrentará a un Levante que llega a este choque con bastante ilusión para sorprender al combinado culé. Obviamente, no será nada sencillo para los granotas, ya que en estos momentos los catalanes atraviesan un estado de forma espectacular y parecen imbatibles. A continuación te detallamos cuándo es, a qué hora empieza y el canal de televisión para ver en directo todo lo que ocurra en Orriols en la jornada 5 de la Liga.

Levante – Barcelona de la Liga: a qué hora empieza el partido

El Barcelona se enfrentará al Levante en el Ciutat de Valencia en el partido que corresponde a la jornada 5 de la Liga. El conjunto que dirige Hansi Flick continúa con su gran estado de forma, ya que lleva pleno de victorias hasta el momento Los culés son los líderes y tendrán una salida complicada a la casa de un conjunto granota que están en la mitad de la tabla. La patronal ha programado este partido entre azulgranas para este domingo 13 de septiembre. El horario escogido por el organismo que preside Javier Tebas es el de las 16:15 horas, una menos en las Islas Canarias, por lo que se espera que todo comience de manera puntual en la ciudad del Turia.

Dónde ver en directo gratis el Levante – Barcelona de la Liga: canal de TV y cómo ver online

Los dos medios de comunicación que tienen los derechos televisivos para emitir en nuestro país en exclusiva los encuentros que se jueguen en el campeonato nacional son Movistar+ y Dazn. El Levante – Barcelona correspondiente a la jornada 5 de la Liga se podrá ver en directo por televisión mediante el canal Movistar la Liga, que es de pago, lo que se traduce en que no se podrá ver gratis ni en abierto por la TV en España. Este operador ofrece a sus clientes su aplicación para que se las descarguen en teléfonos móviles, tablets y smarts TVs y que así puedan seguir en streaming y en vivo online todo lo que ocurra en el Ciutat de Valencia.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO te ofreceremos la mejor información sobre todo lo que ocurra en la previa de este choque que cayó en la jornada 5 de la Liga. También vamos a narrar en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto desde una hora y media antes del inicio del Levante – Barcelona. Cuando el árbitro señale el final del partido en el Ciutat de Valencia publicaremos la crónica con nuestros lectores y también las reacciones importantes que lleguen desde el feudo granota.

Dónde escuchar por radio en directo el Levante – Barcelona

Además, hay que añadir que todos los aficionados del conjunto granota, del cuadro culé y amantes del campeonato liguero español que no puedan ver en directo por televisión ni en vivo online ni en streaming este partido de la jornada 5 de la Liga van a poder escuchar gratis por la radio el Levante – Barcelona. Emisoras como Cope, la Ser, Radio Marca, RNE u Onda Cero podrán conectar con el Ciutat de Valencia para narrar el minuto a minuto de lo que suceda allí.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Levante – Barcelona?

El Ciutat de Valencia, ubicado en el barrio de Orriols, será el estadio donde se disputará el Levante – Barcelona correspondiente a la jornada 5 de la Liga. Este recinto deportivo se inauguró en 1969 y en su interior caben algo más de 26.000 aficionados, esperándose este domingo una gran entrada para animar a los suyos para que puedan dar la sorpresa ante el vigente campeón del torneo.

El Comité Técnico de Árbitros ha designado al colegiado Jon Ander González Esteban para que dirija la contienda Levante – Barcelona que corresponde a la jornada 5 de la Liga. Javier Iglesias Villanueva estará al frente del VAR controlando todo y revisando las jugadas polémicas que se produzcan sobre el césped del Ciutat de Valencia. En el caso de considerarlo necesario avisará a su compañero y le recomendará que acuda a analizar la acción en cuestión al monitor que estará ubicado en la banda, entre los dos banquillos.