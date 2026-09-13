Levante – Barcelona: Flick quiere el pleno al 15

El Barcelona sabe que despistarse se paga caro, por muy buen estado de forma que se disfrute. Una reflexión que Hansi Flick explicó en rueda de prensa un día antes de enfrentarse al Levante. Y es que, pese a venir de dos goleadas, el conjunto azulgrana tiene mentalizada la importancia de no pisar el freno y seguir con la misma intensidad para sumar tres puntos que confirmen la mejoría que ha sentido el alemán en este arranque de temporada.

«Nuestro objetivo es mejorar siempre y es trabajo de todos. Hay que tener hambre. Es el camino en el que tenemos que jugar. Todo puede cambiar rápido. Ahora estamos disfrutando, pero cambia la actitud, iremos en dirección equivocada», explicó Flick. Un mensaje del campeón y líder con pleno de victorias, 17 goles a favor en cuatro partidos. Pero, ni aún así, el mensaje desde el club no es precisamente relajarse.

De goleada en goleada, el reto más cercano del Barcelona es seguir así en los partidos antes del parón de selecciones. Los fichajes estivales han ampliado el catálogo de Flick y elevado la competencia en la plantilla, pues son pocos los que tienen un puesto asegurado. «Tenemos dos o tres jugadores por posición. Tiene que aceptar que otros puedan jugar. Estoy contento con lo que veo en los entrenamientos», añadió el alemán.

Un Barcelona dispuesto a rotar

Por ahora, la inercia es positiva, todos suman y el técnico alemán está administrando los minutos para mantener al grupo ‘enchufado’. Una inercia que les ha hecho escaparse del Real Madrid, aunque desde Barcelona son cautos y saben que dejarse puntos este fin de semana puede cambiarlo todo. Asimismo, el Ciutat de València ha sido un campo incómodo para el Barcelona en los últimos tiempos: las dos visitas más recientes se saldaron con victorias por la mínima (ambas por 2-3) y los dos anteriores supusieron un empate (3-3) y una derrota (3-1) para el cuadro catalán.

El Barcelona recuperará al defensa Eric García, que descansó en la Liga de Campeones por sanción y usará una máscara protectora debido a la fractura nasal sufrida el pasado domingo en Mestalla, y tendrá las bajas por lesión del centrocampista Frenkie de Jong y del extremo Roony Bardghji. Además, el joven extremo Jesse Bisiwu no se entrenó este sábado con el primer equipo y será citado por el filial.

Además de Eric, se espera el regreso al once titular de Gerard Martín, Xavi Espart, Marc Bernal, Fermín López y Anthony Gordon, suplentes frente al Feyenoord. Y, a menos que decida darles descanso, Pau Cubarsí, Pedri, Lamine Yamal y Raphinha son intocables junto con el portero Joan Garcia.

Una visita complicada

Al frente, un Levante necesitado de puntos, con cinco puntos y sólo una derrota en su puesta en escena en el campeonato. El entrenador del Levante, Luís Castro, únicamente tiene la baja por lesión del delantero camerunés Etta Eyong, que la pasada semana sufrió una lesión en el recto anterior de la pierna derecha.

Tras haber sumado un triunfo y dos empates en los tres últimos partidos, el preparador portugués podría repetir la misma alineación que en las últimas semanas, con Thiago, Brugué e Iván Romero como jugadores más adelantados.

Alineaciones probables del Levante – Barcelona