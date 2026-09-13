Alineación del Barcelona contra el Levante: Pedri o Rodri, la gran duda

El Barcelona jugará este domingo la quinta jornada de Liga contra el Levante con el objetivo de mantener la racha y el liderato. Después de cuatro victorias de cuatro, los de Hansi Flick viajan a Ciutat de Valencia con el dilema de las rotaciones pensando en la jornada entre semana antes del parón de selecciones. Un partido engañoso en una visita complicada que impide a los culés poder relajarse si quieren seguir con la buena racha y seguir alejados del Real Madrid.

El conjunto dirigido por Hansi Flick llega al encuentro en un gran momento de forma. El único partido en el que no consiguió una victoria amplia fue ante el Athletic Club, al que derrotó por 2-0. Antes y después de ese duelo, el Barça firmó marcadores contundentes: venció 0-5 al Elche, superó 5-2 al Rayo Vallecano, goleó 0-5 al Valencia y, más recientemente, se impuso por 5-1 al Feyenoord en su debut en la Liga de Campeones.

Flick tiene alternativas para rotar

El técnico alemán está repartiendo los minutos entre sus futbolistas con el objetivo de mantener a toda la plantilla preparada y evitar una excesiva carga física en este inicio de curso. Para el duelo frente al Levante, Eric García volverá a estar disponible después de perderse el partido europeo por sanción. El defensa tendrá que jugar con una máscara protectora tras la fractura nasal que sufrió el pasado domingo en Mestalla. Por contra, Flick no podrá contar con Frenkie de Jong ni con Roony Bardghji, ambos lesionados. El joven Jesse Bisiwu, además, no participó en el entrenamiento del sábado con el primer equipo y todo apunta a que será convocado con el filial.

También podrían recuperar la titularidad varios jugadores que comenzaron como suplentes frente al Feyenoord, entre ellos Gerard Martín, Xavi Espart, Marc Bernal, Fermín López y Anthony Gordon. En principio, Joan Garcia, Pau Cubarsí, Pedri, Lamine Yamal y Raphinha aparecen como piezas importantes del once, salvo que Flick decida introducir alguna rotación. La gran duda de todas es si Rodri podría quitar el puesto al canario, aunque ya han demostrado que tienen sintonía para jugar juntos.

Posible alineación del Barcelona

Barcelona: Joan Garcia; Eric Garcia, Cubarsí, Gerard Martín, Xavi Espart; Bernal, Pedri, Fermín; Lamine Yamal, Raphinha y Gordon.