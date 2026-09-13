Flick hace autocrítica y da un recado al vestuario del Barcelona: «Si no das el 100% pasan estas cosas»

Hansi Flick acabó relativamente feliz con la victoria del Barcelona. A pesar de conseguir tres puntos para mantener el liderato, los culés estuvieron cerca de llevarse un susto con el Levante que provocó el cabreo del entrenador alemán. Previamente avisó que la falta de concentración se pagaba caro y acabó haciendo autocrítica de los errores que cometió el equipo a nivel colectivo y su gestión del partido.

«Lo mejor ha sido el principio. Sabíamos que no iba a ser un partido fácil. No hay excusas. El primer gol fue culpa mía. Quise esperar a la pausa para hacer cambios y debía haberlos hecho antes. Tenemos que sobrevivir a estos partidos. Hay situaciones en las que tenemos que mejorar y lo hablaremos. Pero estoy satisfecho con el partido. El Levante hizo una buena segunda parte», comentó Flick.

Un partido que tenía encarrilado con un 3-0 en la recta final del partido y, después de dos despistes garrafales en defensa, los granotas se metieron en el partido con dos goles en apenas nueve minutos. Analizaremos el partido como siempre hacemos. Si no das el 100% pasan estas cosas, pero logramos sobrevivir», comentó. Sobre la decisión de quién tira los penaltis, el alemán no tiene dudas: «Ellos deciden quién está mejor. La última vez fue Raphinha. Todos están capacitados para marcarlos».

Sobre el gol de Adeyemi que dio la tranquilidad al Barcelona, Flick explicó lo que aporta en esta clase de situaciones: «Nos dio lo mejor. Resolvió el partido. Cuando está centrado, es fantástico. Lo conozco desde hace años. Es especial». En cambio, Gordon mantuvo otro partido de sequía: «Nos da mucho y estoy contento con él. Quiere marcar y lo hará pronto. Es normal que los goleadores quieran marcar».