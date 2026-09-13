Eric García pone la primera excusa de la temporada en el Barcelona: «El césped y el calor no ayudaban mucho»

Eric García ha puesto la primera excusa del Barcelona para justificar los graves errores que cometieron los de Hansi Flick en el Ciutat de València. Los de Hansi Flick golearon al Levante, pero un exceso de relajación provocó dos goles rivales que estuvieron cerca de materializar el primer pinchazo de la temporada.

«El césped no ayudaba mucho, la hora, el calor… Es un campo difícil. Llevaban desde marzo sin perder. Ha sido difícil, pero nos lo hemos complicado nosotros más de la cuenta. Tiene que servir para ver que si a un rival le das aire, se te echan encima», explicó en zona mixta el catalán. Unos errores defensivos que Iván Romero y Brugué aprovecharon con dos goles en menos de diez minutos cuando el Barcelona estaba más cómodo en el marcador.

«Son errores que podemos evitar. Hemos hecho buen partido en general. Podemos estar contentos. Nosotros nos sentimos cómodos con balón. Tenemos jugadores en mediocampo y atrás que podemos jugar bien con balón. Arriba tenemos animales y bestias que al espacio van muy bien y hacen daño», añadió Eric García.

Sobre Hansi Flick, confesó la importancia de gestión de minutos y la confianza en La Masía: «El míster está demostrando su confianza en Espart. Estamos muy contentos con él. Tiene que seguir trabajando. Nadie se puede dormir porque hay mucha competencia en el equipo», concluyó.

Cubarsí también avisa

Otro de los que se pasó por zona mixta fue Pau Cubarsí. El central también reconoció un exceso de relajación que casi paga caro el Barcelona: «Sabíamos que venir aquí siempre es complicado. Hemos sometido al rival en el primer tiempo. Con 0-3 nos hemos relajado y eso no puede pasar. Han sido minutos complicados al final. El cuarto nos ha dado aire. Hay que ser listos y con un 0-3 tenemos que tener pausa y controlar el partido. Tranquilizarlo cuando se complica», dijo.

También elogió el trabajo de Rodri: «Sabemos las cualidades que tiene. Es de los mejores del mundo. Nos ayuda muchísimo y sabe de la filosofía del Barça. Está aquí para ayudarnos. Me estoy sintiendo muy cómodo. Trabajo para mejorar cada día. Mentalizado en hacer las cosas perfectas», zanjó.