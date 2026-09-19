Canela en polvo en la tierra de las plantas: cómo ayuda, cuándo usarla y por qué la recomiendan los jardineros

La canela es un ingrediente que todos tenemos en casa y que utilizamos para preparar postres e infusiones. Sin embargo, sus aplicaciones no se limitan a la cocina; con frecuencia, aparece entre los trucos caseros relacionados con el cuidado de las plantas. En este contexto, los jardineros recomiendan espolvorear una pequeña cantidad de canela en polvo sobre la tierra cuando existe humedad excesiva alrededor de la superficie del sustrato. Ahora bien, es fundamental conocer exactamente qué puede hacer y qué no antes de utilizarla. La canela no sustituye a un tratamiento específico contra las enfermedades de las plantas ni soluciona por sí sola problemas relacionados con el exceso de riego o la presencia de plagas.

Su interés en el ámbito de la jardinería se relaciona determinados compuestos naturales. Por eso, algunos jardineros recurren a ella como una solución sencilla cuando quieren proteger pequeñas heridas producidas durante la poda o cuando aparecen hongos superficiales. Cuando se utiliza de forma adecuada y con moderación, esta especia puede formar parte de los cuidados habituales de plantas de interior y de exterior, aunque siempre teniendo en cuenta las necesidades específicas de cada especie.

Por qué se utiliza la canela en las plantas

Esta especia contiene compuestos como el cinamaldehído, que tiene propiedades antimicrobianas. En jardinería, esto ha llevado a utilizar la canela como recurso casero para aquellas situaciones en las que existe un exceso de humedad y pueden aparecer hongos en la superficie del sustrato.

Una de las situaciones más habituales se produce en las plantas cultivadas en macetas. Cuando la tierra permanece húmeda durante demasiado tiempo, especialmente en ambientes poco ventilados, puede aparecer una especie de capa blanquecina o moho sobre la superficie. Los pasos a seguir para aplicar la canela son los siguientes:

Lo primero y más importante es retirar con cuidado la capa superior de tierra afectada. A continuación, una vez que el sustrato esté más seco, se puede espolvorear una cantidad pequeña de canela sobre la superficie. No es necesario cubrir toda la maceta con una capa gruesa.

La canela también puede ser una gran aliada para mantener alejadas algunas de las plagas de insectos y arácnidos que pueden afectar a las plantas, como hormigas, pulgones y cochinillas. Para utilizarla, basta con aplicar una pequeña cantidad de canela en polvo directamente sobre la tierra, formando un círculo alrededor del tallo de la planta. De esta manera, su aroma y sus compuestos crean una barrera que dificulta el paso de algunos insectos. También se puede esparcir una pequeña cantidad en determinadas zonas del jardín o alrededor de las plantas para mantenerlos alejados.

Otra forma sencilla de aprovechar esta especie en el cuidado de las plantas es aplicarla directamente sobre los esquejes o las raíces. Para ello, basta con humedecerlas ligeramente y sumergirlas en canela en polvo. Después, el esqueje o la raíz se pone en la tierra o el sustrato como se haría habitualmente.

La poda es una tarea habitual y necesaria para mantener las plantas en buenas condiciones, pero no hay que olvidar que es muy «agresiva» y facilita la entrada de microorganismos. Como remedio casero, los jardineros utilizan canela en polvo directamente sobre estas pequeñas heridas. Para ello, basta con espolvorear una cantidad muy pequeña sobre el corte, cubriendo ligeramente la zona afectada. Si el corte es profundo, se puede preparar una pasta mezclando canela con cera de vela natural previamente derretida. Una vez mezclados ambos ingredientes, se deja enfriar la preparación hasta que alcance una textura suficientemente espesa y manejable para aplicarla sobre la zona afectada.

El problema del exceso de riego

#plantcare #plantasdecasa #plantslovers ♬ sonido original – Ypikue @ypikue Cuidado con el riego en primavera💧🌿 En invierno tus #plantasdeinterior estaban casi en pausa: crecían poco y la tierra tardaba mucho en secarse, por eso podías regar cada 15 o 20 días sin problema. Pero en primavera cambian de ritmo, empiezan a activarse y a pedir más agua… y aquí es donde mucha gente se equivoca: o siguen regando igual y la planta se queda corta, o se emocionan y acaban pudriendo las raíces. El cambio no es automático ni va por calendario, es progresivo. Más que regar más, ahora toca revisar más y aprender a leer las señales. 🌱 🚨 Si quieres que te mande la guía, comenta directamente en Instagram. #planttips

Uno de los errores más habituales al cuidar plantas de interior es pensar que cuanto más agua reciben, mejor crecerán. En realidad, muchas especies sufren precisamente por un exceso de riego. Precisamente, el experto en botánica Álvaro Pedrera asegura que «el 90% de las plantas de interior mueren por regarlas demasiado». Cuando las raíces permanecen demasiado tiempo encharcadas, pueden comenzar a deteriorarse y pudrirse, afectando directamente a la salud de la planta. . Uno de los primeros signos de que algo no funciona correctamente puede aparecer en las hojas, que adquieren tonos amarillentos o marrones, especialmente en las puntas.