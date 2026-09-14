Así es Juan Jesús Vivas: su edad, su pareja e hijos, estudios y su carrera política hasta ser presidente de Ceuta

El presidente-alcalde de Ceuta, Juan Jesús Vivas, es uno de los políticos más veteranos y consolidados en España. Casado y padre de dos hijos, Vivas se ha convertido en una de las figuras políticas más longevas de España, liderando el gobierno ceutí a lo largo de más de dos décadas marcadas por la gestión de la compleja realidad fronteriza o económica.

Así es Juan Jesús Vivas

Vivas es un político del PP y alcalde de Ceuta, cargo que ocupa desde febrero de 2001. A sus 73 años, se ha convertido en una de las figuras políticas más longevas e influyentes.

La carrera política de Vivas

Vivas entró en la línea política al ser elegido diputado de la Asamblea de Ceuta por el Partido Popular, asumiendo la Consejería de Economía y Hacienda en 1999. No fue hasta 2001 cuando accedió a la alcaldía-presidencia tras prosperar una moción de censura contra el entonces presidente Antonio Sampietro en Ceuta.

Desde entonces ha encadenado más de dos décadas ganando sucesivamente elecciones autonómicas. Juan Jesús Vivas consiguió mayoría absoluta en 2003 y 2007. A partir de la fecha, ha gobernado mediante pactos en las elecciones de 2019 y 2023. Desde 2009 preside también el Partido Popular de Ceuta.

Cuántos años tiene Vivas

Juan Jesús Vivas nació el 27 de febrero de 1953. El alcalde-presidente de Ceuta tiene 73 años.

Quién es la pareja de Vivas y cuántos hijos tiene

La pareja de Juan Jesús Vivas es María Dolores Loli Puya, con quien está casado desde el año 1978. Fruto de este matrimonio, la pareja tiene dos hijos y dos nietos.

Su mujer siempre ha optado por mantenerse en un segundo plano. Ambos llevan casados casi 50 años. En cuanto a sus hijos, uno de ellos trabaja en la administración, mientras que el otro es agente y representantes de futbolistas.

Qué ha estudiado Vivas

Antes de llegar a ser alcalde-presidente de Ceuta, Vivas se licenció en Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad de Málaga. Esta formación en economía le permitió trabajar inicialmente en la empresa privada y, posteriormente, ganar por oposición una plaza en el Cuerpo de Técnicos de la Administración General del Ayuntamiento de Ceuta.