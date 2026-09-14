El rey está de vuelta: Márquez culmina una remontada de más de 100 puntos y ya es líder de MotoGP

El coco ya está aquí. El rey de MotoGP ha vuelto y ya es líder del Mundial empatado a puntos con Jorge Martín tras su exhibición en Misano. Por el camino ha tenido que remontar 102 puntos que le sacaba Marco Bezzecchi tras el GP de Italia y los 85 con respecto a Martín. Eso pasó en su regreso después de perderse las carreras de Montmeló y Sachsenring. Siete grandes premios después de Mugello, Marc Márquez ha logrado neutralizar esa ventaja y asaltar el liderato del Mundial de MotoGP.

Lo hizo con una victoria espectacular en Misano, tanto que hasta Valentino Rossi y la afición italiana se rindieron a él y le aplaudieron tras su exhibición en la pista. Un resultado que, unido al quinto puesto de Jorge Martín en carrera, le situaba en lo más alto de la clasificación del Mundial por primera vez en toda la temporada. Eso sí, con los mismos puntos con el piloto madrileño.

Ha sufrido mucho para llegar hasta aquí. No ha sido un camino de rosas. Desde la caída en Indonesia el año pasado, arrastraba unos problemas en el hombro que no le permitían competir al cien por cien. Él sentía que el brazo estaba perfecto, pero cuando se ponía en posición de MotoGP le molestaba.

Después de Jerez acudió al médico para descubrir qué estaba pasando y programaron una intervención para después de Barcelona. Pero la lesión en el pie tras la caída en la sprint de Le Mans cambió los planes y tuvo que adelantar la doble intervención: una en el pie derecho y otra en el hombro derecho. Eso le hizo perderse su carrera de casa en Cataluña.

En Hungría empezó la remontada

Volvió en Mugello sin estar al cien por cien y perdió más puntos con Bezzecchi, que se puso con 102 de ventaja sobre Marc. Pero todo cambió cuando llegaron a Balaton Park, uno de esos circuitos a izquierdas que tan bien se le dan. Márquez no falló, ganó las dos carreras y le pegó un buen bocado a la clasificación tras la caída múltiple de Martín, Bezzecchi, Di Giannantonio y Raúl Fernández en la salida por un fallo del primero.

De las seis siguientes carreras, el 93 ganó cuatro (República Checa, Alemania, Aragón y San Marino), haciendo pleno al 37 en tres de ellas (Alemania, Aragón y San Marino). En total, Márquez le ha metido 131 puntos a Bezzecchi en siete grandes premios y 85 a Jorge Martín para coliderar con él la clasificación del Mundial de MotoGP 2026, a falta de ocho para el final –296 puntos en juego–.

Una hazaña milagrosa a la altura de muy pocos, y más después de haber visto como tiene ese brazo derecho. Aquella foto subida por el piloto antes de Misano se hizo viral. Con ello quería zanjar el debate del brazo y lo ha conseguido. Eso hace más heroico todavía lo que ha conseguido. Y es que ahora arranca un nuevo mundial a ocho carreras.