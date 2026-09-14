La película favorita de Arturo Pérez-Reverte era la misma que la de José Luis Garci: «No es un western, es el western»

Al igual que sucede con Stephen King en Estados Unidos, Arturo Pérez-Reverte es uno de esos escritores que, aparte de ser admirados por la creación de sus ricos universos literarios, son una especie de faro mediático en la prescripción de películas y series. Tanto en lo bueno como en lo malo, el cartagenero no hace prisioneros. Por ejemplo, desaprobó la elección de Matt Damon como Odiseo y criticó sin remedio a la última película de Paolo Sorrentino. Sin embargo, como todo amante del cine, Pérez-Reverte tiene una película favorita que califica de «perfecta»: un western de John Wayne que también es una de las cintas predilectas de Quentin Tarantino y del cineasta español, José Luis Garci.

La filmografía de Wayne está repleta de obras maestras. Concretamente, en su mayoría historias del oeste que representan el mito fundacional de la cultura audiovisual estadounidense. La diligencia (1939), Centauros del desierto (1956) o El hombre que mató a Liberty Valance (1962). No obstante, por encima de todas ellas, Pérez-Reverte destaca un western que no pertenece a la obra de John Ford, sino a la de Howard Hawks. Hablamos, por supuesto, de la excepcional Río Bravo (1959).

Arturo Pérez-Reverte, sobre ‘Río Bravo’: «Es perfecta»

Los halagos de Arturo Pérez-Reverte hacia el trabajo de Hawks no surgieron de uno de sus posts en la red social X. El novelista y miembro de la Real Academia Española acudió hace algunos meses al pódcast de The Wild Project del YouTuber Jordi Wild, donde ambos reflexionaron sobre diferentes temas de la actualidad. Pero igualmente, de literatura y cine.

Por eso, cuando el comunicador catalán le preguntó cuál era ese largometraje que todo el mundo debería ver al menos una vez en la vida, el escritor no dudó ni por un instante:

«Es perfecta. Si hay una película que tuviera que meter en mi féretro si me fuera a la tumba, sería Río Bravo».

Pérez-Reverte coincide así con el director José Luis Garci en la elección del título de Hawks como uno de los más destacados de la historia del celuloide. Algo que también apuntó Tarantino, quien la describió como una de esas producciones en las que pasas tanto tiempo con los personajes que estos terminan convirtiéndose en «tus amigos».

«No es un western, es el western. Lo tiene todo: a la chica, el sheriff, el salón, el borracho… Lo tiene todo. El pistolero joven, los malos… Es perfecta», concluía el autor.

¿De qué trata ‘Río Bravo’? ¿En qué plataforma de streaming podemos encontrarla?

Protagonizada por Wayne, Dean Martin y Ricky Nelson, el filme de Hawks nos pone en la piel del sheriff Chance, quien encarcela por asesinato al hermano de un poderoso cacique. Este intentará liberarlo a través de su poder e influencia, contando con un pequeño ejército. Mientras, en su estricto deber de cumplir la ley, Chance sólo contará con la ayuda de otro sheriff alcohólico, un joven inexperto y un viejo tullido. Los cuatro se encierran junto al preso para impedir la fuga, antes de que al día siguiente lleguen las autoridades estatales para llevarlo ante la justicia.

El argumento sonará a los más cinéfilos, pues inspiró 16 años después el thriller policial de John Carpenter: Asalto a la comisaría del distrito 13.

Actualmente, Río Bravo está disponible bajo compra o alquiler en Google Play, Prime Video y Apple TV. De igual modo, los suscriptores de Tivify pueden disfrutar de este clásico atemporal del celuloide.