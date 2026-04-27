Todo el mundo dice que es una obra maestra, pero Pérez-Reverte no puede ni ver esta película: «Juré que…»

En nuestro país, al igual que ocurre en el extranjero con figuras de la talla de Stephen King, también tenemos a opinantes referenciales que pueden validar o denostar una obra con un comentario o reseña. Uno de los más conocidos a nivel popular puede ser el crítico Carlos Boyero y otro, el exitoso escritor de Alatriste, Arturo Pérez-Reverte. El autor cartagenero suele ser noticia, aparte de por el reclamo de sus libros, por los comentarios que hace a través de las redes sociales sobre aquellas cintas que recomienda o en cambio, dilapida sin piedad. La última es para desgracia del director Paolo Sorrentino, una de las segundas. No, a Pérez-Reverte no le ha gustado nada La Grazia.

Prestrenada en el festival de cine de Venecia, donde su protagonista Toni Servillo se llevó la Copa Volpi al mejor actor, el último título del realizador Napolitano está nominado a 14 premios David di Donatello en una alfombra roja del séptimo arte italiano que se desplegará el próximo 6 de mayo. La prensa especializada la adora y el público ha salido en términos generales contento de las múltiples proyecciones que ha tenido en nuestro país, desde su estreno oficial en la cartelera española el pasado 1 de abril. Sin embargo, Pérez-Reverte no ha podido dejar pasar la ocasión de denostar la película de un cineasta del que juró no volver a ver ningún nuevo trabajo y, ahora, a pesar de elogiar el enorme trabajo de Servillo, su crítica ante La Grazia y la anterior, Parthenope, ha sido brutal.

A Pérez-Reverte no le ha gustado nada ‘La grazia’

El novelista y miembro de la Real Academia Española (RAE) publicó el siguiente post el 18 de abril en su perfil de la red social X:

«Aunque Toni Servillo siempre está estupendo, después de la pretenciosa Parthenope juré por mis muertos que no volvería a ver una peli de Sorrentino. Y me han castigado, por no cumplir, con una sentencia de bostezos encadenados: he tenido la desgracia de ver La Gracia».

En los comentarios, algunos usuarios han discutido la opinión de Pérez-Reverte sobre La Grazia, ya que un gran grueso de los espectadores sí que han valorado positivamente la nueva acometida fílmica de Sorrentino. En una de las contestaciones, Pérez-Reverte matizó su diatriba hacia el director, asegurando que La gran belleza era su «obra maestra», pero que tras ella había ido a peor.

Aunque Toni Servilio siempre está estupendo, después de la pretenciosa «Parthenope» juré por mis muertos que no volvería a ver una peli de Sorrentino. Y me han castigado, por no cumplir, con una sentencia de bostezos encadenados: he tenido la desgracia de ver «La Grazia». pic.twitter.com/pVdMvGqLYd — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) April 18, 2026

¿De qué trata este drama político?

La trama se centra en Mariano De Santis, un presidente de la República italiana que cuenta los días para retirarse, después de años de servicio a su país. En sus últimas semanas en el cargo, comenzará a dudar sobre si aprueba o no una ley de eutanasia, la cual le plantea un gran dilema moral y personal.

Acompañando a Servillo, el elenco secundario se completa con Anna Ferzetti, Orlando Cinque, Massimo Venturiello, Milvia Marigliano y Linda Messerkinger.

El próximo 8 de mayo en España, La Grazia llegará de forma exclusiva a la plataforma de MUBI. Por el momento, sólo está disponible en la cartelera.