Las denunciantes de Julio Iglesias intentaron venderle sin éxito al ‘New York Times’ su historia fake de abusos y por eso se fueron a ‘elDiario.es’

Las denunciantes de Julio Iglesias intentaron venderle sin éxito al New York Times su historia fake de abusos sexuales en la mansión del cantante y por eso se fueron a elDiario.es.

Las ex trabajadoras de Julio Iglesias llevan años intentando que su relato saliera a la luz en los medios de comunicación. Las ex empleadas del cantante intentaron contactar con periodistas para difundir el escándalo en vez de denunciar en los tribunales de los lugares donde supuestamente habían ocurrido los hechos.

El primer contacto de una de las empleadas del hogar con un medio de comunicación fue en 2023. La ex trabajadora de Julio Iglesias acudió a la corresponsal de América Latina y el Caribe para el New York Times y le contó su historia. La periodista declinó darle cobertura informativa tras escucharla.

La denunciante de Julio Iglesias admitió en su declaración en la Audiencia Nacional que su contacto con esta primera periodista «no fluyó». De este modo, dijo que acudió a la redactora de elDiario.es para contarle su historia fake de abusos y la periodista le ofreció denunciar a través de un despacho de abogados.

La ex empleada del hogar del cantante recogió el guante y denunció a Julio Iglesias en España pese a que los tribunales españoles no tienen jurisdicción para estudiar el asunto, tal y como dejó claro la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

Se quejaron de las conversaciones

Julio Iglesias trató de defenderse de las acusaciones de sus denunciantes y publicó en sus redes sociales mensajes cariñosos que les enviaban sus ex empleadas. OKDIARIO también publicó estas conversaciones en las que llegaban a escribirle «te quiero» por su cumpleaños un año después de los supuestos abusos.

Las abogadas de las denunciantes pusieron en conocimiento de la Fiscalía de la Audiencia Nacional la publicación de estos mensajes. «La madrugada del 22 de enero de 2026, el denunciado ha procedido a revelar, a través de distintos canales de la sociedad de la información, datos que permiten la identificación de las denunciantes, a quienes la Fiscalía ha concedido la condición de testigos protegidos por Decreto de fecha 16 de enero de 2026», explicaron las denunciantes adjuntando la documentación acreditativa de dichas publicaciones. Las ex empleadas evidenciaron así que las conversaciones con Julio Iglesias eran reales.

Batalla legal contra Julio Iglesias

Julio Iglesias y sus ex empleadas mantienen abierta una batalla legal. Las que fueran sus trabajadoras están intentando reabrir el caso en la Audiencia Nacional, que ya tumbó la Fiscalía de este mismo tribunal por falta de competencia. Además, han acudido a la ONU y han recurrido a Amnistía Internacional para ir contra el cantante.

Julio Iglesias, por su parte, ha interpuesto querellas por intromisión al honor contra las personas que le difamaron a raíz de hacerse público el relato de sus ex trabajadoras. Su defensa también estudia denunciar a sus ex empleadas por denuncia falsa. El cantante está dispuesto a luchar judicialmente contra las difamaciones y niega tajantemente que se hayan producido los abusos sexuales que relataron en los medios de comunicación sus ex empleadas.