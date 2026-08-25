Carlos Sainz suspira por una mejora como la de Fernando Alonso en Aston Martin: «Está en otra liga»

Carlos Sainz se ha erigido como el gran admirador de Aston Martin en el ecuador del Mundial de Fórmula 1 2026. El piloto español ha vuelto a pronunciarse acerca de la evolución aerodinámica de la escudería verde que ha permitido a Fernando Alonso competir al fin en la zona media de la parrilla. Ya lo hizo en Hungría, donde transmitió su asombro con el paquete de mejoras que impulsó al asturiano con el AMR26 y volvió a hablar bien de la escudería tras la carrera del Gran Premio de Holanda el pasado fin de semana.

Estas alabanzas a su rival reflejan que Sainz suspira porque Williams acierte con una evolución similar con el paquete aerodinámico que llevarán a Bakú. Eso sí, ambos equipos comparten el problema todavía del sobrepeso en los monoplazas. Así las cosas, el madrileño ha asegurado que Aston Martin «está en otra liga ahora mismo».

Lo dijo refiriéndose a la capacidad del coche verde para degradar lo menos posible, lo cual permite a Alonso estirar al máximo incluso un juego de neumáticos blandos. En Holanda, fueron 28 vueltas y esa estrategia, finalmente, sumada a su espectacular actuación, le permitió llegar al noveno puesto.

Alonso concuerda con Sainz en ese sentido: «Cuando los neumáticos caen y se valora la calidad de los coches, el Aston sobresale». Y al madrileño no le queda otra que resignarse a la realidad, puesto que además terminó chocándose contra su compañero en Williams en Zandvoort: «No podemos luchar con ellos, aunque realmente no podemos luchar con nadie. Y cuando nos divertíamos con Alex (Albon), pues cometí el error que me cogió con el tren delantero bloqueado. Honestamente, no es la forma en la que me gusta luchar».

Sainz, realista

«Vivimos fines de semana duros por la inconsistencia de las partes que no permiten ‘reglar’ el coche de forma correcta. Debemos aprender de eso y habrá datos interesantes que, como equipo, nos ayudarán a encontrar en lo que hemos fallado. Si lo entendemos, comprenderemos mejor el futuro», sentenció Sainz antes de abandonar Holanda sin nada que llevarse a la boca… otra vez.