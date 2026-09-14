Colas kilométricas en Decathlon para comprar las zapatillas perfectas para andar y correr por menos de 25 euros

Decathlon vuelve a poner el foco en uno de esos productos que por precio y características pueden convertirse en una de las compras más buscadas por aquellos que quieren renovar sus zapatillas deportivas sin gastar demasiado. La cadena deportiva francesa tiene actualmente rebajadas las JOGFLOW 190.1 Run, un modelo pensado tanto para caminar como para correr que se puede encontrar por menos de 25 euros. En concreto, su precio ha bajado de los 29,99 euros habituales a 24,99 euros, de ahí que esté generando tanto revuelo en un momento en el que muchos vuelven a su rutina y necesitan renovar su armario.

El atractivo de estas zapatillas está precisamente en que buscan cubrir dos de las actividades más habituales para los que hacen deporte, andar y salir a correr. No están planteadas únicamente para corredores experimentados, sino que Decathlon las sitúa dentro de su gama para iniciación y señala que pueden utilizarse tanto en interiores como en exteriores, sobre carretera o camino. Además, cuentan con una suela diseñada para ofrecer amortiguación y una construcción pensada para favorecer una pisada cómoda.

Uno de los elementos que más destaca la marca es la utilización de una suela mullida de espuma IMEVA, concebida para absorber las ondas de choque producidas durante la carrera. También incorporan una estructura flexible para facilitar el desarrollo de la pisada. Las JOGFLOW 190.1 Run presentan además un diseño sencillo en tonos negros y grises que facilita combinarlas con diferentes prendas deportivas. El modelo está disponible actualmente en tallas de la 39 a la 47, aunque la disponibilidad puede variar dependiendo de cada talla y del momento de la compra.

Las zapatillas perfectas de Decathlon

En cuanto a sus características técnicas, las zapatillas cuentan con un drop de cuatro milímetros y un peso de aproximadamente 243 gramos en la talla 43. La pisada está indicada como neutra y el fabricante las recomienda para una intensidad de running de hasta unos 20 kilómetros semanales. También incorporan plantilla extraíble y una suela exterior que no deja marcas, por lo que pueden utilizarse en diferentes espacios.

Otro de los puntos que puede llamar la atención de los que buscan una alternativa económica es su enfoque hacia la comodidad. La propia cadena Decathlon define el producto como un calzado de amortiguación y confort, pensado especialmente para personas que se están iniciando en el running o que practican ejercicio de manera ocasional. No se trata por tanto de unas zapatillas destinadas a sustituir a modelos de alta gama para corredores que acumulan muchos kilómetros, sino de una opción asequible para caminar, entrenar y realizar sesiones de carrera moderadas.

El precio es sin duda uno de sus principales reclamos. Las deportivas JOGFLOW 190.1 Run se pueden comprar ahora por 24,99 euros frente a los 29,99 euros anteriores, una rebaja del 16%. La promoción aparece actualmente en la web de Decathlon y se mantiene mientras haya disponibilidad. La oferta llega además en un momento en el que muchas personas vuelven a recuperar sus rutinas deportivas después del verano. Caminar, empezar a correr o regresar al gimnasio son algunos de los propósitos habituales de septiembre, y contar con unas zapatillas cómodas sin realizar un desembolso siempre es interesante.