Colas kilométricas en Decathlon para comprar las zapatillas Skechers perfectas para la vuelta al cole y ahora rebajadas

La vuelta al cole ya está aquí y como cada año, muchas familias aprovechan las últimas semanas antes del inicio de las clases para renovar todo lo necesario, como mochilas, ropa, material escolar o calzado. Precisamente en este último apartado, una de las ofertas que más está llamando la atención en Decathlon es la de unas zapatillas infantiles de Skechers que combinan comodidad, diseño y un precio especialmente atractivo. Se trata de las Dynamic Nonstop Speed en color violeta y rosa, un modelo pensado para acompañar a los niños durante todo el día y que actualmente puede encontrarse por 24,99 euros en la tienda deportiva.

La rebaja es uno de los grandes argumentos de estas zapatillas, especialmente en una época del año en la que los gastos de las familias se multiplican. En Decathlon aparecen con un precio actual de 24,99 euros frente a los 35,49 euros anteriores y un precio de venta recomendado de 39,99 euros. La promoción está prevista, según la información mostrada por la cadena, desde el 22 de agosto hasta el próximo 14 de octubre de 2026, por lo que coincide de lleno con la campaña de vuelta al cole.

Pero el precio no es el único motivo por el que este modelo puede convertirse en uno de los más buscados durante estas semanas. Las Skechers Dynamic Nonstop Speed están diseñadas para el uso diario y cuentan con una parte superior de tejido de malla, un material que favorece la transpiración. También incorporan cordones elásticos y un cierre ajustable, una combinación especialmente práctica para los niños, ya que facilita ponerse y quitarse las zapatillas sin depender constantemente de un adulto.

Skechers para niños en Decathlon

Otro de sus puntos fuertes es que se pueden lavar a máquina, una característica que puede resultar especialmente interesante teniendo en cuenta el uso intensivo que suele recibir el calzado infantil. Entre el colegio, el recreo, el parque y las actividades extraescolares, las zapatillas suelen acumular suciedad rápidamente, por lo que poder limpiarlas con facilidad se convierte en un detalle muy valorado por las familias. El modelo también cuenta con una suela flexible y con agarre, pensada para ofrecer comodidad y estabilidad tanto en interiores como en exteriores.

El diseño tampoco pasa desapercibido. La combinación de violeta oscuro y rosa aporta un aspecto llamativo y alegre, pero sin renunciar a ese estilo deportivo que permite utilizar las zapatillas prácticamente durante toda la jornada. De hecho, Decathlon incluye este modelo dentro de su oferta de calzado infantil para el colegio, una señal de que sus características encajan con las necesidades habituales de la vuelta a las aulas. Con un precio de menos de 25 euros, la posibilidad de lavarlas a máquina y un sistema de cierre sencillo para los niños, estas Skechers se presentan como una de esas oportunidades que pueden hacer que muchos padres se adelanten a las compras de última hora. Una oferta que llega en pleno regreso a las clases y que convierte a Decathlon en una de las paradas obligadas para aquellos que buscan renovar las zapatillas de los más pequeños sin disparar el presupuesto.