Decathlon tira de precio las zapatillas Skechers recomendadas por los podólogos y perfectas para volver a la rutina

Septiembre es sinónimo de vuelta a la rutina y también de recuperar muchos de los hábitos que durante el verano quedan en segundo plano. Volver al trabajo, caminar más o retomar las actividades deportivas hace que el calzado vuelva a convertirse en un elemento especialmente importante del día a día. Por eso, encontrar unas zapatillas cómodas, ligeras y con una buena amortiguación puede marcar la diferencia cuando toca pasar muchas horas de pie o en movimiento.

En esas, Decathlon ha rebajado unas conocidas zapatillas Skechers que encajan especialmente bien con quienes buscan comodidad para caminar y utilizarlas durante largas jornadas: las Skechers GO WALK Flex Serenity para mujer, un modelo que actualmente puede encontrarse por mucho menos de su precio habitual. Concretamente, ahora aparecen en Decathlon por 44,99 euros, frente a los 74,99 euros de su precio original, lo que supone un descuento de 30 euros y una reducción del 40%. Una oportunidad especialmente interesante para aquellas que estaban buscando renovar sus zapatillas de cara al otoño sin realizar un desembolso elevado.

El modelo, disponible en color azul, pertenece a la conocida familia GO WALK de Skechers, una colección diseñada específicamente para caminar y que ha ganado popularidad precisamente por apostar por la comodidad durante el uso diario. Y es que la elección de unas zapatillas para caminar no debería depender únicamente de su aspecto o de su precio. Los especialistas en podología suelen señalar que, para caminar durante periodos prolongados, conviene prestar atención a aspectos como la amortiguación, el ajuste, el espacio disponible para los dedos, el soporte y la estabilidad.

Skechers y los podólogos

De hecho, diferentes análisis sobre calzado Skechers destacan varios modelos de la marca entre las opciones interesantes para caminar, mientras que publicaciones especializadas han recogido recomendaciones de podólogos relacionadas con la importancia de elegir un calzado que se adapte correctamente al tipo de pie y a las necesidades de cada persona. En el caso concreto de las GO WALK Flex Serenity, uno de sus puntos fuertes se encuentra en la combinación de amortiguación y flexibilidad.

Skechers incorpora en este modelo su tecnología ULTRA GO, una espuma ligera diseñada para proporcionar amortiguación y retorno de energía en cada zancada. También cuenta con una plantilla Air-Cooled Goga Mat, mientras que los denominados Flex Pillars aportan flexibilidad y tracción para acompañar el movimiento del pie al caminar. La parte superior está fabricada con malla técnica y utiliza cordones para conseguir un ajuste convencional. Además, el modelo cuenta con una plantilla extraíble y puede lavarse a máquina, dos detalles interesantes.

El diseño también facilita que puedan utilizarse como calzado habitual. El tono azul permite combinarlas con diferentes prendas y mantiene una estética deportiva que no resulta excesivamente llamativa. Su construcción está pensada para que el pie pueda moverse con naturalidad, algo especialmente interesante cuando se acumulan kilómetros a lo largo de una jornada. No obstante, como ocurre con cualquier zapatilla, que resulte adecuada dependerá de la morfología del pie, del tipo de pisada y del uso que se vaya a realizar, por lo que las personas que necesitan una corrección específica o un soporte determinado deberían consultar con un profesional.