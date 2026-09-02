Almeida promete minimizar las molestias a los vecinos de Madring: «Es una oportunidad única»

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido este martes que la llegada del Gran Premio de España de Fórmula 1 constituye una «oportunidad única» para la capital, al tiempo que ha asegurado que el Ayuntamiento adoptará las medidas necesarias para minimizar las molestias que el evento pueda ocasionar a los vecinos, especialmente por el ruido y la movilidad.

«Es uno de los grandes eventos que va a albergar la ciudad de Madrid a lo largo de los próximos meses. No es el único, pero sí uno de los grandes eventos que va a albergar la ciudad», ha manifestado Almeida sobre un evento que se desarrollará entre el 11 y el 13 de septiembre en el circuito Madring.

Tras la reunión del equipo de Gobierno municipal con motivo del inicio del curso político, el regidor ha destacado que la competición haya decidido regresar a Madrid unos 40 años después y ha subrayado que la elección de las sedes no depende únicamente de las ciudades interesadas. «No solo son las ciudades las que eligen la F1, sino que es la F1 la que elige dónde quiere estar, y entendió que quería estar en una ciudad como Madrid», ha afirmado.

Almeida ha reconocido las quejas trasladadas por residentes del entorno del circuito y ha recalcado que el Ayuntamiento está trabajando para reducir las afecciones derivadas de la celebración del GP de España. «Entendemos las quejas que pueda haber por parte de los vecinos y les transmitimos que estamos adoptando todas las medidas que sean oportunas para minimizar esas molestias», ha señalado.

Pantallas acústicas contra el ruido

Según ha recordado el alcalde, el Ayuntamiento centrará sus actuaciones en dos ámbitos principales: el ruido generado por los monoplazas y la movilidad durante los tres días de competición.

En materia acústica, Almeida ha señalado que se instalarán pantallas destinadas a mitigar la propagación del ruido y reducir su impacto sobre los barrios próximos al trazado. El alcalde no ha negado que vayan a producirse molestias, pero ha insistido en que el Consistorio asume la responsabilidad de adoptar las medidas necesarias para reducirlas en la medida de lo posible.

Accesos fundamentales en transporte público

Respecto a la movilidad, Almeida ha destacado que el acceso al circuito se realizará fundamentalmente mediante transporte público, una circunstancia que ha presentado como una de las principales ventajas del trazado madrileño frente a otros circuitos de F1.

Los asistentes podrán llegar al recinto «andando o utilizando metro, autobuses y Cercanías», según ha enumerado el alcalde. El objetivo del dispositivo, ha subrayado, será facilitar la llegada de los aficionados y reducir las afecciones al tráfico y a la vida cotidiana de los residentes durante los tres días del Gran Premio.

«Nosotros no negamos que se van a producir molestias, pero asumimos nuestra obligación de adoptar todas las medidas para minimizarlas», ha concluido.