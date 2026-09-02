Red Bull también pierde a Hadjar para Monza y peligra su presencia en Madring

Isack Hadjar también se perderá el Gran Premio de Italia este fin de semana, como ha comunicado Red Bull en la mañana de este miércoles. El francés sufre una lesión de muñeca desde el parón veraniego y enlazará su segunda ausencia consecutiva. Al no llegar a tiempo para Monza, todo hace ver que su presencia en Madring dentro de nueve días está realmente complicada.

De alargarse su tiempo de recuperación, el GP de España perdería a uno de los pilotos de las grandes escuderías, el compañero de Max Verstappen, quien ha dejado buenas sensaciones en su primera temporada con Red Bull tras el gran año de su debut en Racing Bulls. De hecho, su sustituto volverá a ser su ex compañero en la filial de la estructura, Liam Lawson.

Ahead of the weekend in Monza, an update from the Team 💙 Keep pushing, Isack 🤝#F1 || #ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/fWKRAPGcis — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) September 2, 2026

El neozelandés estuvo a la altura del reto de regresar a Red Bull, de donde fue despedido tras las dos primeras carreras del Mundial de Fórmula 1 2025, al quedar séptimo en el GP de Holanda. Dos semanas después volverá a sentarse en el otro monoplaza debido a la alargada baja de Hadjar. Perderse dos citas de un campeonato en el que los asientos están tan codiciados es un varapalo importante para el francés, que apurará para estar en el estreno de Madring.

«Liam Lawson competirá junto a Max Verstappen para el GP de Italia en Monza, mientras Isack continúa haciendo esperanzadores progresos en la lesión de muñeca que sufrió en el parón veraniego. El equipo monitorea de cerca su rehabilitación y no tomará riesgos innecesarios con su regreso a la competición y le desea una pronta recuperación», explicaba el comunicado de Red Bull.

Hadjar habla de su lesión de muñeca

«En realidad, es la primera lesión que sufro en toda mi vida, en mi carrera, en lo que sea. Así que es raro estar en el banquillo. Obviamente, no estoy contento con esto, ni para mí ni para el equipo. Quiero estar ahí en cada vuelta», afirmó Hadjar, que suma 68 puntos y es octavo en su primer año como compañero de Verstappen, unas cifras con las que supera los registros de los dos anteriores miembros de la escudería: Yuki Tsunoda y el propio Lawson.

Hadjar, que ahora mismo lleva un vendaje que protege su muñeca, ha asegurado que no sufre demasiado dolor, lo cual es una buena señal para poder verle en Madring: «Ahí es donde me lesioné. No está hinchado, lo cual es muy bueno. Es una buena señal. Así que está sanando rápido. Cada día tengo un poco más de movilidad y tengo esperanzas para Monza».