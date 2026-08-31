Roban el cableado de Madring a dos semanas del Gran Premio de España

El nuevo circuito de Fórmula 1 de Madrid afronta la recta final de sus obras con un contratiempo inesperado. La Policía Nacional investiga el robo de cableado de unos generadores encargados de suministrar electricidad a las instalaciones de Madring, el trazado que acogerá por primera vez el Gran Premio de España en la capital. El incidente fue detectado durante la madrugada del domingo 30 de agosto, cuando apenas restan dos semanas para la celebración del Gran Premio en sus instalaciones.

El suceso tuvo lugar en una de las zonas de túnel del circuito, en las proximidades del recinto de IFEMA, un área especialmente singular dentro del recorrido que están terminando de preparar los responsables del proyecto. Los autores sustrajeron parte del cable instalado en los equipos destinados a proporcionar suministro eléctrico a las instalaciones.

Por ahora, la investigación policial permanece abierta y no se han producido detenciones. Tampoco han trascendido detalles sobre posibles sospechosos ni sobre la cantidad exacta de material que habría sido sustraído. Las pesquisas tienen como objetivo esclarecer las circunstancias del robo y determinar quién está detrás de la sustracción, apuntan fuentes a EFE.

El episodio se produce en un momento especialmente relevante para el proyecto Madring. El trazado madrileño se encuentra ya en la última etapa de los trabajos necesarios para acoger el Gran Premio de España de Fórmula 1, previsto del 11 al 13 de septiembre. La llegada del Mundial supondrá el regreso de la Fórmula 1 a Madrid 45 años después.

Un túnel con poca visibilidad, el afectado

El cableado desaparecido estaba relacionado con los generadores que proporcionan energía a diferentes instalaciones del circuito. El robo fue localizado en una de las zonas de túnel por las que transcurrirá el trazado durante el Gran Premio de España.

La actuación policial permitirá determinar ahora el alcance concreto de la sustracción y sus posibles efectos sobre las labores que todavía se desarrollan en el recinto. La información disponible no precisa cuánto cable fue sustraído ni especifica qué instalaciones concretas se han visto afectadas.

El incidente llega después de más de dos años de trabajos en el entorno de IFEMA para convertir el espacio en un circuito preparado para albergar una prueba del campeonato mundial. Aunque la mayor parte de la infraestructura principal ya está ejecutada, todavía continúan las tareas relacionadas con las instalaciones necesarias para la celebración del evento.

En este contexto, el robo de cableado supone un nuevo elemento que vigilar durante los últimos días de preparación. La Policía Nacional mantiene abiertas las diligencias para aclarar lo sucedido y localizar a los responsables.

Recta final para Madring

Madring ha entrado en la fase definitiva de su puesta a punto. Uno de los principales hitos de la construcción se alcanzó en mayo, cuando quedó terminado el asfaltado de los 5,4 kilómetros del trazado. Desde entonces, buena parte de los trabajos se han concentrado en completar las instalaciones que acompañarán a la pista.

Durante este verano también han avanzado el montaje de estructuras temporales y las gradas que deberán estar preparadas para recibir a los aficionados durante el Gran Premio de España. La pista, además, ya ha comenzado a acoger actividad relacionada con el automovilismo. La pasada semana se celebraron pruebas de Fórmula 3, que sirvieron para comprobar el funcionamiento del trazado antes de la llegada de la Fórmula 1.