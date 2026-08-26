Jarno Zaffelli, arquitecto de Madring: «La Monumental será la mejor curva de la Fórmula 1»

Quedan 16 días para el esperado estreno. El Gran Premio de España está a la vuelta de la esquina y 31 monoplazas ruedan por Madring en los test de Fórmula 3. Las valoraciones son todas buenas y él se satisface de que su obra haya gustado. Hablamos de Jarno Zaffelli, arquitecto del circuito de Madrid que los días 11, 12 y 13 de septiembre acogerá la vuelta de la F1 a la capital de nuestro país 45 años después.

Mientras conduce su coche en un viaje de seis horas, Zaffelli atiende a la llamada de este periódico. Con el manos libres, claro. El italiano, arquitecto de la constructora Dromo que tomó las riendas del ambicioso proyecto de IFEMA, no podrá disfrutar del resultado final de su trabajo, ya que durante la fecha del GP de España viajará al circuito de Sepang (Malasia) para revisar que se encuentre en buen estado para organizar el aplazado GP de Bahrein.

En el momento de la entrevista, Zaffelli aún no había recibido reportes de unos test de F3 de los que asegura que «si la FIA no hubiera estado contenta con Madring, no los habría permitido», preguntado por las constantes visitas de miembros del organismo federativo a las obras del circuito durante los últimos meses.

«Fue la propia FIA quien la solicitó. Lógicamente, necesitan poner a prueba la nueva gestión y operativa del circuito. Todo debe estar bien ajustado. Nunca se ha celebrado una carrera allí, y organizar una competición directamente, sin haber realizado pruebas previas, es algo que no debía ocurrir. La homologación llegará el miércoles previo a la carrera», garantiza.

El 9 de septiembre, día clave

Ese 9 de septiembre será el día en el que Madring tendrá luz verde oficialmente. Zaffelli no oculta haber conseguido lo que tanto pilotos como escuderías esperaban del circuito. O lo que el propio Carlos Sainz, embajador de Madring, demandaba: que tenga carácter. De hecho, en tono de broma, el italiano ya coloca La Monumental como la mejor curva de la F1.

«Ahora que Zandvoort ya no estará en el calendario, sí, definitivamente (se pierde esa peraltada al haberse celebrado el pasado fin de semana el último GP de Holanda). Va a ser posiblemente la mejor. El hecho es que, cuando vimos lo que pasó en Zandvoort fue fantástico. Siento lo de Max Verstappen, pero Fernando Alonso, por ejemplo, siempre nos regalaba momentos especiales gracias a su arte al volante en esas condiciones», afirma.

«Y en ese tipo de curvas ya teníamos experiencia previa. El principal problema que tuvimos que resolver, si recuerdas, es que en las curvas peraltadas de Zandvoort no había público. No tuvimos la oportunidad de tener espectadores ni dentro ni fuera del circuito. Pero lo bueno es que ahora hemos aprovechado eso al máximo: hay muchísima gente alrededor de la curva, muchas gradas recién instaladas (110.000 asientos, o incluso más, sólo en gradas temporales)», repasa.

La Monumental, llena de gente

«Y luego están todas las zonas de paddock, el paddock club y las áreas de hospitalidad VIP. Así que supongo que esperan una cantidad enorme de gente. Me han dicho que las ventas van muy bien. El piloto pasará entre la multitud con gente a ambos lados y luego subirá hacia el cielo para pasar por encima del túnel, sin poder ver qué hay al otro lado. Imagino que será intenso si hay tanta gente allí… como parece que habrá, animando a todos los pilotos», dice entusiasmado.

El factor Alonso (y también Sainz) es fundamental para los miles de españoles que vibrarán con la F1 en Madrid. Zaffelli asegura que Madring es propenso para el asturiano. «Tendrá varias oportunidades. Están la primera y la segunda curva. La tercera y la quinta. Sin duda, la curva 11, antes de La Monumental. La 13, después de La Monumental, y luego otra vez la 17, y después la 20. Supongo que encontrará bastantes espacios donde intentarlo», explica, refiriéndose a posibles puntos de adelantamiento.