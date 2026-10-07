Radiografía del nuevo y más largo parón de selecciones: «No está pensado para jugar cuatro partidos como España»

El fútbol lleva años caminando hacia el estrangulamiento y realizando ingeniería logística para exprimir todavía más a la gallina de los huevos de oro. ¿Le quedarán? Cada vez se crean más competiciones —véase Liga de Naciones, Conference League o Mundialito de Clubes— con más participantes para disputar más partidos y recaudar más. El fútbol es ya un negocio de mases con una parte de deporte.

Este año ha entrado en vigor el nuevo y más largo parón de selecciones cuyo formato se extenderá hasta 2030. Tres semanas en lugar de las dos tradicionales con cuatro partidos a disputar de la Liga de Naciones. Los campeonatos domésticos ya no sufren dos parones, uno en septiembre y otro en octubre de dos semanas cada uno, ahora se detienen una única ocasión. Algo que reduce los viajes, especialmente para los sudamericanos, que cruzaban el Atlántico dos veces en un mismo mes.

Los seleccionadores se han encontrado con más tiempo continuado con los futbolistas, pero poco margen didáctico al disputar cuatro partidos. Uno menos ha disputado la sub-21 de David Gordo, que ha conseguido sellar el billete al próximo Europeo. «Veo bien esta duración del parón si es para disputar tres partidos. Si es para cuatro, lo veo muy apretado. No está pensado para cuatro. La Absoluta tiene dos días de descanso y con viajes, que lo complica más», analiza en exclusiva a OKDIARIO David Gordo, seleccionador sub-21.

«Por un lado, esa es la desventaja, el número de partidos. Si juegas cuatro, pues hay poco tiempo entre partidos. Si juegas tres, pues la verdad es que lo veo mejor, pero no, el nuevo parón no está pensado para jugar cuatro como le ha pasado a la Absoluta. A mí me gusta más el formato de diez días con dos partidos, lo de ahora se acerca más casi a una fase final que a una ventana de clasificación», añade Gordo que, en cualquier caso, se adapta a la logística marcada.

Los futbolistas tienen con el nuevo parón la lente y la logística centralizadas. Hacen la maleta y se enfocan en un solo chip, la selección, durante 16 días, sin el constante ir y venir intercontinental que desgasta mental y físicamente. Los seleccionadores dispondrían de más tiempo para afianzar conceptos tácticos avanzados y recuperar jugadores tocados dentro de la misma concentración. Pero deben hacer frente a una gestión de grupo más compleja, ya que exige una rotación meticulosa con el fin de evitar lesiones.

Los clubes, por su parte, con el nuevo parón ponen fin a la sensación de arranque y parada que existía con el anterior modelo. Se han disputado siete jornadas sin interrupción antes de echar el freno de mano. La parte negativa es que pierden a sus mejores jugadores durante más tiempo, tres semanas. Lo que desemboca en más partidos en menos tiempo y más posibilidad de lesión. El nuevo parón, más largo y con ventajas y desventajas.