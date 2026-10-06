Goleada y clasificación: Gonzalo y Pablo García meten a España en el Europeo sub-21 tras arrasar a Rumanía

Se las prometía felices Rumanía cuando Burnete conectó un disparo seco y ajustado al que Esquivel no logró llegar. Había transcurrido media hora de partido y el combinado rumano parecía más asentado. Sus líneas juntas dificultaban la circulación española, que se atascaba en los metros finales. Fueron minutos de tensión, de observar el resultado de Finlandia y esperar que Kosovo siguiera ganando. Pero solo duró siete minutos, lo que tardó Pablo García en igualar y desatar el vendaval nacional.

Firmó un triplete, Gonzalo un doblete y completaron la fiesta Yarek e Iker Bravo. España goleó y sacó el billete para el próximo Europeo sub-21 con más incertidumbre de la que marcan los resultados. Ha ganado nueve de sus diez partidos con 47 goles a favor y únicamente cinco en contra. Y ni por esas ha tenido la última jornada exenta de tensión. Finlandia prolongó su agonía con la victoria sobre España, pero acabó sin pulso. Se viene un verano por Albania y Serbia para la Rojita.

Realmente, todo era cuestión de tiempo. En la fase de grupos en general y ante Rumanía en particular. No solo el triunfo de este martes, sino también el billete para el campeonato continental del que España siempre es favorito. Aún más lo era en esta ronda previa, que termina con solo el citado revés en Finlandia. El resto han sido éxitos. También ante los rumanos, que fueron deshaciéndose en la tempestad española. Pablo García igualó y se desató la tormenta.

En 12 minutos, cinco goles. A gol por cada poco más de dos minutos. Yarek remató a lo Puyol un saque de esquina de Pablo García; Gonzalo a la carrera y de nuevo Pablo García de un disparo potente. Todo eso antes del descanso, que fue un tiempo muerto anhelado para Rumanía. Aunque nada cambió, a la reanudación, de nuevo estampida. Los García. Gonzalo y Pablo hicieron buenos los pases de Rafita e Iker Bravo sentenció, si quedaba algo por sentenciar, de penalti.

El final del partido fue una fiesta a la que se sumó todo el que pasó por ahí. Mendoza, que había dado una asistencia y provocado el penalti, se topó con el larguero tras botar una falta. Aún quedó tiempo para estrenos. Chupe, que había sido llamado tras el ascenso de Espí a la Absoluta, tuvo sus primeros minutos con la sub-21. Goleada y pasaporte sellado para Albania y Serbia. En los Balcanes buscarán el Europeo y la clasificación a los Juegos Olímpicos. Premio doble.