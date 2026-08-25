Madring enamora a todos

La cuenta atrás va llegando a su fin y Madring, a 17 días de su estreno como circuito del Mundial de Fórmula 1 2026, está enamorando a todos. Si a principios de julio eran los pilotos de Ferrari (Charles Leclerc y Lewis Hamilton) quienes salían asombrados con la complejidad del trazado madrileño, ahora son los de F3 quienes, tras dos días de test (24 y 25 de agosto), se han quedado boquiabiertos.

Todas las valoraciones alrededor de la pista están siendo positivas y lo próximo será escuchar las de los protagonistas del Gran Circo a partir del 11 de septiembre, la fecha que espera una ciudad entera. Ese es el día en el que arrancará el Gran Premio de España y también en el que Madrid volverá a acoger la F1 45 años después.

Menos de tres semanas antes, los jóvenes de la F3 salen entusiasmados con el circuito. «Creo que es uno de los mejores en los que he pilotado. Es un circuito con mucho carácter, mucha personalidad», asegura Freddie Slater, líder del campeonato y dominador de la primera jornada de test este lunes con un tiempo de 1:50.343.

La mayoría de miembros del campeonato resaltan la gran dificultad que presentan las condiciones del circuito: 22 curvas apiladas en sus 5,7 kilómetros con La Monumental como enclave. «Es como Mónaco, pero más difícil. Es súper divertida para una qualy, pero para adelantar es complicado», auguraba Ernesto Rivera, piloto mexicano de Campos Racing, escudería española, en declaraciones a RNE.

«Un circuito muy divertido, que tiene curva muy rápida, con ese toque cerca del muro que le caracteriza mucho. Me recuerda mucho a Yeda (Arabia Saudí). A los pilotos nos encanta. La Monumental es muy difícil físicamente, pero no es mi curva favorita. Me gusta mucho la 10-11 y en general el circuito entero. Con muchas ganas de debutar aquí en dos semanas, con toda la gente española que va a venir», dijo a la prensa española Bruno del Pino, piloto de F3 y sobrino de Pedro de la Rosa.

Lo que rodea a La Monumental

A diferencia de Rivera, lo que comenta a OKDIARIO el propio arquitecto de Madring, Jarno Zaffelli, es que sí hay varios puntos interesantes: «Hay varias oportunidades. Están la primera y la segunda curva. La tercera y la quinta. Sin duda, la curva 11, antes de La Monumental. La 13, después de La Monumental, y luego otra vez la 17, y después la 20. Supongo que encontrarán bastantes espacios donde intentarlo». Su ‘recorrido’ es similar al que hizo Carlos Sainz, embajador del circuito, en el día de su presentación el pasado mes de junio.

El italiano, encargado del diseño del circuito con la constructora Dromo, ratifica las sensaciones positivas con las que se marchó Ferrari de Madrid a dos meses de la gran cita: «Ferrari quedó bastante satisfecho al ver el circuito. Les gustó que no fuese el típico circuito urbano porque presenta muchos cambios de rasante. También valoraron mucho la calidad de la construcción, aunque cuando hicieron la exhibición había mucho polvo y no pudieron obtener ningún dato. Pero el trazado fue una sorpresa para ellos».

Todo va rápido

Y, preguntados por este periódico, desde la propia organización de Madring también eran muy optimistas ya incluso durante la matinal del lunes. «La mañana ha sido súper positiva», nos afirmaban. El gran problema que se han encontrado los 31 pilotos fue el polvo, ya que la zona norte del trazado aún apura la última fase de obras previa al GP.

Pese a ello, la mayoría de las banderas rojas registradas el lunes (nueve) fueron ocasionadas por averías de los propios coches de F3. Otra de las sorpresas positivas fue la celeridad con la que los comisarios del RACE, quienes también se harán cargo del GP de España, retiraban los monoplazas de la pista para abreviar al máximo los parones, algo decisivo en carrera si nos retrotraemos a precedentes recientes en las que éstos se eternizan y frenan el entretenimiento. Madring ya luce y pronto lo hará a ojos del mundo entero.