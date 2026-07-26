Surrealista: Malasia vuelve a la Fórmula 1 con el nombre de Gran Premio de Bahréin

La Fórmula 1 sigue buscando vías para recuperar los dos Grandes Premios que se suspendieron el pasado marzo por la guerra en Oriente Medio. Al parecer, ya habría encontrado la solución para el primero de ellos y esto significaría la vuelta de un icónico circuito al calendario nueve años después. Hablamos de Malasia, que ya se prepara para acoger esporádicamente una prueba del Mundial 2026 a principios de octubre.

Lo llamativo es que lo haría bajo la denominación de GP de Bahréin, una de las dos citas suspendidas por el conflicto bélico junto a Arabia Saudí. Por extraño que parezca, Malasia cogería el nombre del país bahreiní por un fin de semana. Cosas de la F1. La prueba se reprogramaría los días 2, 3 y 4 de octubre, es decir, entre Azerbaiyán y Singapur.

Según ESPN, televisión que avanzaba esta noticia, los bahreiníes no están dispuestos a perder la inversión realizada en su Gran Premio de F1 y sufragarían el gasto de organizar una carrera en Malasia con el objetivo de que el nombre de su país luzca en este deporte. Así, los monoplazas reaparecerían en el circuito de Sepang casi una década más tarde.

La última vez que la F1 se corrió en Malasia, un debutante Max Verstappen superó a su entonces compañero en Red Bull, Daniel Ricciardo, y a Lewis Hamilton para sumar la segunda victoria de su carrera. Nueve años después, el piloto holandés regresaría como tetracampeón del mundo a un circuito que también es especial para Fernando Alonso.

La magia de Alonso en Malasia

En el caso del español, logró aquel inolvidable triunfo bajo el diluvio en Kuala Lumpur con Ferrari en 2012 y conquistó hasta tres veces la carrera en Malasia. En 2010 Alonso sacó su magia, ya que pilotó durante 30 vueltas con la caja de cambios prácticamente rota y tuvo que inventarse una fórmula de sincronización con el acelerador para activar las marchas. En octubre volvería con un Aston Martin distinto al de la primera mitad del campeonato y presumiblemente más mejorado.