Convocatoria del Real Madrid contra el Rayo Vallecano: Asencio regresa a una lista sin canteranos

José Mourinho recupera efectivos. La convocatoria del Real Madrid para el encuentro que enfrenta a los blancos contra el Rayo Vallecano en el estadio Santiago Bernabéu tiene como gran novedad el regreso a la Liga de Tchouaméni, Thiago Pitarch y Endrick. Los tres dejaron atrás sus respectivos problemas físicos y ya estuvieron disponibles contra el Inter de Milán, aunque ninguno fue titular.

El técnico portugués también recupera a los tres jugadores que no pudieron participar en el estreno de la Champions por sanción. Camavinga, Arda Güler y Bernardo Silva vuelven a estar disponibles y ofrecen a Mourinho muchas más alternativas para confeccionar el centro del campo. Una zona especialmente debilitada ante el conjunto italiano y en la que el entrenador madridista tuvo que colocar a Trent Alexander-Arnold junto a Fede Valverde.

El que también está en la convocatoria es Raúl Asencio. El central ya ha comenzado a entrenarse al mismo ritmo que sus compañeros y ha entrado en una lista. Por otro lado, también vuelve Lunin tras superar una gripe.

Los que siguen sin estar disponibles para José Mourinho son los lesionados Rodrygo Goes, Éder Militao y Ferland Mendy. Los tres continúan trabajando al margen y completando sus respectivos procesos de recuperación. Son las únicas bajas de un Real Madrid que poco a poco comienza a vaciar una enfermería que estuvo repleta durante el inicio de la temporada.

Prohibido fallar

El Real Madrid recibe al Rayo Vallecano este sábado 12 de septiembre, a partir de las 21:00 horas, en el Santiago Bernabéu. Los blancos afrontan la quinta jornada de Liga desde la tercera posición, con nueve puntos, y necesitan ganar para no perder terreno en la pelea por el liderato después del tropiezo sufrido contra el Betis.

El Rayo, por su parte, llega al Bernabéu con cuatro puntos y varias ausencias importantes. Beñat San José no podrá contar con los sancionados Jorge de Frutos y Fran Pérez, mientras que Isi Palazón, Luiz Felipe y Augusto Batalla arrastran diferentes problemas físicos. Mourinho recupera piezas justo cuando el calendario comienza a apretar.

Convocatoria del Real Madrid