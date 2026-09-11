Liga: Real Madrid-Rayo Vallecano

Convocatoria del Real Madrid contra el Rayo Vallecano: Asencio regresa a una lista sin canteranos

Tchouaméni, Thiago Pitarch y Endrick regresan a una convocatoria de Liga tras superar sus problemas físicos

Camavinga, Arda Güler y Bernardo Silva también vuelven después de cumplir sanción contra el Inter de Milán

Convocatoria del Real Madrid
Raúl Asencio durante un entrenamiento con el Real Madrid. (realmadrid.com)

José Mourinho recupera efectivos. La convocatoria del Real Madrid para el encuentro que enfrenta a los blancos contra el Rayo Vallecano en el estadio Santiago Bernabéu tiene como gran novedad el regreso a la Liga de Tchouaméni, Thiago Pitarch y Endrick. Los tres dejaron atrás sus respectivos problemas físicos y ya estuvieron disponibles contra el Inter de Milán, aunque ninguno fue titular.

El técnico portugués también recupera a los tres jugadores que no pudieron participar en el estreno de la Champions por sanción. Camavinga, Arda Güler y Bernardo Silva vuelven a estar disponibles y ofrecen a Mourinho muchas más alternativas para confeccionar el centro del campo. Una zona especialmente debilitada ante el conjunto italiano y en la que el entrenador madridista tuvo que colocar a Trent Alexander-Arnold junto a Fede Valverde.

El que también está en la convocatoria es Raúl Asencio. El central ya ha comenzado a entrenarse al mismo ritmo que sus compañeros y ha entrado en una lista. Por otro lado, también vuelve Lunin tras superar una gripe.

Los que siguen sin estar disponibles para José Mourinho son los lesionados Rodrygo Goes, Éder Militao y Ferland Mendy. Los tres continúan trabajando al margen y completando sus respectivos procesos de recuperación. Son las únicas bajas de un Real Madrid que poco a poco comienza a vaciar una enfermería que estuvo repleta durante el inicio de la temporada.

Prohibido fallar

El Real Madrid recibe al Rayo Vallecano este sábado 12 de septiembre, a partir de las 21:00 horas, en el Santiago Bernabéu. Los blancos afrontan la quinta jornada de Liga desde la tercera posición, con nueve puntos, y necesitan ganar para no perder terreno en la pelea por el liderato después del tropiezo sufrido contra el Betis.

El Rayo, por su parte, llega al Bernabéu con cuatro puntos y varias ausencias importantes. Beñat San José no podrá contar con los sancionados Jorge de Frutos y Fran Pérez, mientras que Isi Palazón, Luiz Felipe y Augusto Batalla arrastran diferentes problemas físicos. Mourinho recupera piezas justo cuando el calendario comienza a apretar.

Convocatoria del Real Madrid

  • Porteros: Courtois, Lunin y Sergio Mestre.
  • Defensas: Asencio, Huijsen, Trent, Konaté, Cucurella, Á. Carreras, Rüdiger y Dumfries.
  • Centrocampistas: Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Arda Güler, Bernardo y Thiago.
  • Delanteros: Vinicius, Endrick, Mbappé, C. Espí, Brahim y Yan Diomande.

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