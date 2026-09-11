Fernando Alonso espera el caos en Madring para marcar la diferencia

Madring promete emociones fuertes en su estreno y Fernando Alonso llega con la ambición de aprovechar cualquier circunstancia favorable para sacar el máximo partido al nuevo circuito madrileño y lograr un gran resultado en el Gran Premio de España. El piloto de Aston Martin comenzará a adquirir rodaje este viernes en los dos primeros entrenamientos, ultimará detalles en la matinal del sábado y atacará con todo en la clasificación para posicionarse arriba y ofrecer el mayor espectáculo posible ante la afición española.

Es la cita más esperada de la temporada en la Fórmula 1 y el bicampeón del mundo quiere brillar con luz propia delante de alrededor de 350.000 personas que anhelan su resurgir. Tras la evidente mejora aerodinámica en Hungría y Holanda y el predecible bajonazo en Italia, Alonso busca dar un paso más en la evolución de Aston Martin y «desbloquear más rendimiento» del monoplaza verde. El asturiano mantiene la esperanza en dar ese salto de cara al próximo año y así volver a luchar por grandes desafíos.

Aunque no sabe si será él quien compruebe el progreso. «Necesito pensar cuál es el mejor programa para el año que viene. Me sentaré con el equipo y no sé si detrás del volante o en otro rol. Ayudaré todo lo que pueda. Eso es lo más importante que tenemos que decidir juntos», afirmó en la previa un Alonso que volvió a sembrar dudas en torno a su futuro. Todo apunta a que seguirá pilotando en la F1, pero su sí definitivo se sigue aplazando en el tiempo.

Madring no será juez de su decisión, como sí lo fueron hace unas semanas Budapest y Zandvoort. También Monza, donde quedó demostrado que Honda sigue muy atrás respecto a los avances de Aston Martin gracias al trabajo de Adrian Newey y la fábrica de Silverstone en general. Alonso y también Mike Krack, ingeniero jefe de la escudería, aguardan el caos en un circuito que premia por igual la aerodinámica y la potencia del motor.

Alonso se ve del 12º al 16º

«No tenemos un objetivo para este fin de semana. Venimos de Budapest y Zandvoort, donde el coche rindió bastante bien. Conseguimos dos puntos, pero en Monza la historia fue distinta con la recta larga. Madrid es una combinación de ambos factores. Hay muchas curvas, sí. Muchas oportunidades de maximizar el potencial del chasis, pero también rectas largas donde el motor cobrará importancia. Podremos obtener un resultado intermedio. Diría que de decimosegundo a decimoséptimo, pero tendremos que descubrirlo», pronosticó.

Krack, por su parte, piensa que sería de alguien «arrogante» hablar de llegar a la Q3: «Estamos donde estamos, en un circuito nuevo. Tenemos que identificarlo, verlo y prepararnos. No nos olvidemos de que sólo hemos pasado de Q1 una vez… Tenemos una Q2 este año y hablar de Q3 es arrogante incluso. Si hay caos, tienes que estar preparado. Lo estaremos al máximo. Tienes que empezar conservador e intentar competir lo mejor posible. Si las cosas se vuelven caóticas, tienes que estar ahí».

Pero, al igual que Alonso, opina que es un circuito de piloto donde el español puede marcar diferencias: Cuando lo miras y ves que los muros están tan cerca, creo que el piloto puede marcar la diferencia. No en todas partes, pero hay algunas que sí. Es bueno tener eso. Me gustan los circuitos de piloto. Estoy confiado en que veremos una buena actuación de los pilotos».