La Fórmula 1 por fin llega a Madrid: un regreso Monumental

La Fórmula 1 llega por fin a Madrid. 45 años después, la categoría reina vuelve a la mejor ciudad del mundo y lo hace de forma Monumental, con una cita que nadie se quiere perder. El Gran Premio de España pasa a ser madrileño desde este viernes, día en el que se inaugurará el circuito de Madring en una prueba del campeonato de monoplazas con más renombre.

La organización del GP de España espera unas 350.000 personas repartidas en los tres días del fin de semana, en los que el rugido de los motores volverá a convertir a la capital del país en la del deporte. Madring ha ultimado su puesta a punto en las últimas horas para ofrecer una experiencia única en la F1 que comienza por un circuito de dificultad extrema.

Con La Monumental como joya de la corona y la mayor bandera de España del país en la curva 3, Madring promete emociones fuertes en sus desniveles, curvas cerradas y enlazadas y sobre todo en esa peraltada que pondrá a prueba la valentía de 22 pilotos que este viernes desbloquean un nuevo mapa. Todos ellos están como locos por rodar ya sobre él, como demostraron en una víspera en la que la sensación de incertidumbre dominaba a los protagonistas.

De viernes a domingo, Madrid se convertirá en el epicentro de la F1 y congregará a personalidades de todo tipo. Desde el rey de España, Felipe VI, a ex futbolistas como Raúl González o Iker Casillas, quienes ya se divirtieron jugando al pádel este jueves en la mañana previa al GP. ¿Pero qué pasará con los pilotos? ¿Quién se atreverá a poner su nombre al primer trofeo de la historia de este circuito?

Antonelli, claro favorito en Madring

El favorito no es otro que Kimi Antonelli, líder del Mundial y ganador de la última carrera en su país, Italia. El piloto de Mercedes busca dar otro paso hasta el título agrandando su ventaja sobre su compañero de equipo, George Russell, al que volvió a retar (y a batir) en Monza. Le saca 66 puntos en la clasificación y el italiano quiere subir de Madrid al cielo en la primera de las últimas 10 pruebas del calendario.

Antonelli tendrá que vigilar de cerca también a Lando Norris, ganador en Hungría y Holanda, a los Ferrari, que vienen picados entre sí pese a la firma de paz entre Charles Leclerc y Lewis Hamilton en la previa, y a Max Verstappen en un circuito de piloto. Pero, como no puede ser de otra manera, los extranjeros estarán eclipsados, al menos fuera de la pista, por los pilotos de casa.

Alonso y Sainz esperan el caos

Fernando Alonso y Carlos Sainz, embajador de Madring, protagonizan una cita a la que ninguno llega excelso debido a los problemas de sus coches, aunque tienen la confianza de estar ahí para aprovechar cualquier circunstancia favorable que pueda producirse durante la clasificación o la carrera.

Para todos ellos serán vitales las tres sesiones de entrenamientos que arrancan con la de este viernes a las 13:30 horas, momento en el que se producirá el gran estreno de Madring en la F1, aunque serán los F3 y los F2 los primeros en engomar el asfalto, ya que la FIA apostó por traer sus tres categorías a la capital de España. Madrid ya está preparada para brillar con luz propia.