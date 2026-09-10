Checo Pérez a OKDIARIO: «La decisión de Fernando Alonso será personal, no profesional»

Checo Pérez atendió a un reducido grupo de medios españoles a su llegada a Madring, entre los que se encontraba OKDIARIO. Dentro del hospitality de Cadillac, el piloto mexicano habló sobre las posibilidades de futuro de su colega Fernando Alonso cuando este periódico le preguntó si él en su lugar y a su edad se retiraría o continuaría en la Fórmula 1.

«¡Híjole! Es difícil estar en esa situación. ¿Cuántos años tiene?», preguntó, a lo que le respondimos con la edad del asturiano: 45. «Sólo Fernando sabe lo que hará y tiene muchos sentimientos encontrados. Por un lado, quizás quiere hacer otras cosas. Por otro lado, su pasión es lo que le mueve y podría estar haciéndolo otros 15 años más», añadió el mexicano.

«Pero también yo creo que en la vida cada quien tiene que tomar la decisión que más feliz te haga en la parte personal. Yo creo que ya por la parte profesional, obviamente, todos sabemos lo que es Fernando y la decisión que él tiene que tomar es personal, la que más le interese a él y a toda su familia», explicó Checo, buen amigo de Alonso en la F1.

Pérez no dudó en esconder su deseo de compartir tridente junto a Alonso y Max Verstappen en las 24 horas de Le Mans: «Es una carrera que me encanta, Le Mans. Creo que es una carrera muy única, muy especial. En general, siempre hay algo que puedes hacer y con ellos sería muy interesante unirme al trío».

Checo Pérez, un enamorado de Madrid

Y cerró otra puerta: «No creo. Al menos de Fernando todo puede pasar. No sabe si a los 60 va a estar corriendo en IndyCar, pero por mi lado no. Totalmente está cerrada la puerta para Indy». Checo, además, mostró su amor por la capital de España: «En Madrid siempre he recibido muchísimo cariño de toda la gente en general en España, obviamente mucho mexicano, mucho latino que espero venga este fin de semana. Entonces sí, siempre hay mucho apoyo aquí».

«Paso algo de tiempo acá, me encantaría vivir en Madrid, pero con la agenda que tenemos y todos los compromisos, paso mucho menos tiempo del que me gustaría pasar acá. Madrid me encanta, sin duda mi ciudad favorita del mundo», finalizaba sonriente.